Livianu: 'Atos não foram a favor de Lula como o 7/9 foi pró-Bolsonaro'

Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, avalia que os atos de domingo em diversas cidades do país não foram a favor de Lula, em comparação aos de 7 de setembro, quando os manifestante foram mais "pró-Bolsonaro".

Diferentemente do que ocorreu no 7 de setembro, em que as pessoas foram às ruas para se manifestar a favor de Bolsonaro, o que ocorreu ontem não foi uma manifestação a favor de um indivíduo, a favor de Lula. Houve uma resistência, como você muito bem colocou, a favor de uma causa. As pessoas foram às ruas porque elas não concordam com a impunidade, porque as pessoas estão incomodadas com o avanço da PEC da Blindagem. Roberto Livianu

Livianu critica a PEC da Blindagem, por dar o poder aos próprios congressistas de liberarem ou não uma investigação.

Você tem, a partir dessa iniciativa, a impossibilidade de responsabilização de parlamentares efetiva, total e absoluta, porque passa a se exigir uma autorização por parte da Câmara, por parte do Senado, para que essa responsabilização ocorra. Ou seja, um deputado comete 100 homicídios e não poderá avançar esta punição na Justiça sem que a Câmara autorize isto. A mesma coisa por parte do Senado. O indivíduo é pego praticando dezenas de estupros, mata a esposa diante dos filhos. Ele não poderá ser punido sem que haja a respectiva autorização. Ou seja, isso transforma a Câmara e o Senado num território livre, num território paradisíaco da impunidade. Roberto Livianu

Para o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, a PEC representa um processo de enfraquecimento institucional sem precedentes, motivo da forte reação popular registrada nos protestos.

Isso representa sucateamento das instituições. Então é uma sinalização muito ruim sob todos os pontos de vista. Portanto, daí decorreu essa reação tão enérgica por parte da sociedade, porque representa um grau de degradação jamais visto no Congresso. Roberto Livianu

