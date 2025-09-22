Aprovação da PEC da Blindagem racha a direita em São Paulo

Vereadores e deputados estaduais da direita em São Paulo adotaram posições distintas sobre a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem na Câmara dos Deputados, que repercutiu negativamente em setores da sociedade na última semana.

O que aconteceu

Políticos paulistas se dividem entre quem defende a aprovação da PEC e quem diz que ela causará mais prejuízos. A proposta foi aprovada com folga pelos deputados federais nos dois turnos de votação e seguiu para o Senado. Na prática, o texto determina que investigações contra parlamentares no STF só devem ser abertas após aprovação da Câmara, no caso de deputados, ou do Senado, para senadores.

O entendimento de quem crítica a PEC é que ela dá passe livre a possíveis parlamentares corruptos. Deputados e vereadores paulistas afirmam que a decisão expôs a direita. A maior parte dos partidos da direita votou em peso a favor, como é o caso do PL, partido de Jair Bolsonaro —todos os votos da legenda foram a favor da medida.

Esse é um dos motivos para que o grupo da direita opositor à proposta não emita opiniões públicas sobre o tema. Dois deputados da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) disseram ao UOL que é "público o excesso do STF contra a direita", mas afirmam que a PEC da Blindagem não é nem de perto o melhor caminho para resolver a situação.

Na Câmara de Vereadores, com exceção do grupo do PSOL, de esquerda, apenas a vereadora Cris Monteiro (Novo) falou no plenário sobre o assunto. "A aprovação dessa PEC é uma bofetada na cara de todos os brasileiros. Abre uma porta para o crime, é um completo retrocesso para a política", disse à reportagem. PSOL, Novo, Rede, PV e PCdoB foram os únicos partidos que não tiveram nenhum voto a favor da PEC.

Quem defende a proposta se apoia no argumento de que a aprovação é um sinal de "equilíbrio entre os Poderes". Nas redes sociais, o vereador Gilberto Nascimento Jr. (PL) classificou a aprovação como uma "dura derrota" para o que chamou de "agenda da perseguição". A reportagem pediu uma entrevista com ele, mas não teve retorno.

Outra justificativa que surge entre os favoráveis à PEC é de que a nova regra voltaria para o que Constituição prevê. De fato, a regra de 1988 citava a autorização do Congresso para abertura de processos contra parlamentares, o que foi derrubado em 2001. A PEC da Blindagem, entretanto, não só retoma esse texto como aumenta a proteção aos políticos, pois determina também que a votação seja secreta e estende o foro privilegiado aos presidentes nacionais de partidos, mesmo que não tenham cargo eletivo.

Ambos os grupos tentam também minimizar a aprovação. Dizem que a anistia, maior bandeira da direita há meses, só seria votada pelo centrão se a direita apoiasse a PEC. No dia seguinte à votação da PEC, a Câmara aprovou requerimento de urgência para a tramitação da anistia. Os parlamentares afirmam, entretanto, que o preço saiu "alto demais", principalmente após a repercussão negativa na população.

Briga entre vereadoras

As vereadoras de São Paulo Amanda Vettorazzo (União) e Zoe Martínez (PL) Imagem: Danilo Verpa/Folhapress e reprodução/redes sociais

A PEC da Blindagem motivou também uma discussão pública entre duas vereadoras da direita. A briga começou após Amanda Vettorazzo (União) criticar a aprovação da proposta e agradecer ironicamente aos "bolsonaristas e ao centrão". Zoe Martínez (PL) rebateu dizendo que a mudança retomava a regra da Constituição.

O desentendimento continuou com trocas de xingamentos. Amanda chamou Zoe de "vereadora de Valdemar", em referência ao presidente nacional do PL, e forasteira —Zoe é cubana. A ex-comentarista da Jovem Pan rebateu com "papagaio do movimento Bumbum Livre" —Amanda faz parte do MBL— e "bandejão da municipalidade".

Após as primeiras trocas de xingamentos, Amanda postou uma foto dizendo que não iria "bater boca", porque estava trabalhando. A vereadora do PL então respondeu: "Sempre mostrando os peitinhos e de vestidinho curtinho hahaha cada um se vira como pode, né?".

As ofensas viraram alvo de representações na corregedoria da Câmara. A primeira a acionar o órgão foi Amanda, que acusou a colega de fazer "ataques com conotação sexual". Zoe entrou com uma ação na sequência e apontou xenofobia da vereadora do União.

Nos bastidores, as vereadoras afirmam que o clima é "desagradável". O corregedor-geral, vereador Rubinho Nunes (União), disse ao UOL que vai, em breve, escolher um relator para avaliar as representações. Depois disso, as vereadoras podem ser punidas ou o caso ser arquivado. Em caso de punição, o plenário avalia a perda ou a suspensão do mandato.