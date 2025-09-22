Topo

Canadá e Reino Unido na lista: quais países reconhecem o Estado palestino?

Homem balança bandeira da Palestina em Camberra, na Austrália, durante protesto em julho de 2025 - Hilary Wardhaugh/Getty Images
22/09/2025 12h15

Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal anunciaram ontem o reconhecimento do Estado palestino. Canadá e Reino Unido são os primeiros países do G7 a decidirem pelo posicionamento. Outros países como França e Bélgica devem se juntar à lista, que passa de 140 países.

Países que reconhecem Estado palestino

Cerca de 80% dos 193 países-membros da ONU reconhecem oficialmente um Estado palestino. Canadá, Austrália, Reino Unido e Portugal são os mais recentes. No ano passado, Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia se juntaram à lista. Antes dessas formalizações, a maior parte dos reconhecimentos era limitada a antigos países comunistas, além de nações como Suécia, Islândia e Chipre.

Em 2024, Bahamas, Trinidad e Tobago, Jamaica e Barbados anunciaram o reconhecimento. Em junho de 2023, o México anunciou seu total apoio à criação de um Estado palestino. No mesmo ano, a Bolívia cortou relações diplomáticas com Israel devido à guerra em Gaza, argumentando que Israel estava cometendo crimes contra a humanidade.

Palestina foi declarada um Estado independente em 1988. Depois dessa data, os primeiros apoios vieram da União Soviética e da China, bem como de países não alinhados, como a Iugoslávia e a Índia.

Logo outros países seguiram o exemplo. Na última década do século 20, muitas nações da Ásia Central, assim como a África do Sul, as Filipinas e Ruanda, estabeleceram relações diplomáticas com o Estado da Palestina.

No início dos anos 2000, Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela reconheceram a Palestina como nação soberana. Em 2010, foi a vez de o Brasil reconhecer um Estado da Palestina dentro das fronteiras de 1967, o que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, e tendo Jerusalém Oriental como sua capital.

Em 2011, a Autoridade Palestina solicitou a adesão plena à ONU, mas o Conselho de Segurança rejeitou o pedido. No entanto, os esforços diplomáticos, somados à frustração generalizada com o estagnado processo de paz com Israel, levaram mais de uma dúzia de países, incluindo Chile, Uruguai e Peru, a reconhecer a Palestina como um Estado.

Em 2011, a Palestina foi admitida como membro pleno da Unesco, marcando uma vitória para a diplomacia palestina. A Islândia tornou-se o primeiro país da Europa Ocidental a reconhecer a Palestina no mesmo ano, estabelecendo um precedente seguido em 2014 pela Suécia.

Assembleia Geral da ONU aprovou reconhecimento em novembro de 2012. Com isso, o estatuto da Palestina foi elevado de observador no organismo mundial para "Estado não membro".

Colômbia declarou a Palestina uma nação soberana em 2018. O reconhecimento ocorreu pouco antes do término do mandato do presidente Juan Manuel Santos. Desde o início da ofensiva israelense em Gaza, o país reduziu suas relações políticas e econômicas com Israel e, no ano passado, o presidente colombiano, Gustavo Petro, cortou relações diplomáticas com o país.

Quem não reconhece o Estado Palestino?

Nas Américas, só EUA e Panamá não reconhecem. Na Europa, entre os países que ainda evitam a medida, estão a Alemanha, Itália, a Áustria e as nações do Báltico. Curiosamente, a antiga Alemanha Oriental comunista era um dos países que reconhecia um Estado palestino, mas o reconhecimento cessou com a dissolução do país em 1990.

Japão e Coreia do Sul apoiam oficialmente o conceito de um Estado palestino independente coexistindo com Israel. Para eles, é uma solução para o conflito no Oriente Médio. Mas muitos afirmam que só reconhecerão a Palestina como nação independente no âmbito de um acordo de paz abrangente.

*Com informações de DW

