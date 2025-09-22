Topo

Notícias

Painel do Nepal investigará violência durante os protestos contra corrupção que mataram 74 pessoas

22/09/2025 09h17

Por Gopal Sharma

KATMANDU (Reuters) - O governo interino do Nepal, liderado pela ex-presidente da Suprema Corte do país Sushila Karki, criou um painel para investigar a violência durante os protestos contra a corrupção deste mês, que mataram 74 pessoas e forçaram o primeiro-ministro K.P. Sharma Oli a renunciar, disse um ministro nesta segunda-feira.

As manifestações, que começaram como um movimento liderado pela Geração Z contra a corrupção generalizada e a falta de empregos, se transformaram na violência mais mortal do país do Himalaia em décadas.

Mais de 2.100 pessoas ficaram feridas enquanto os manifestantes incendiaram o principal complexo de escritórios que abriga o gabinete do primeiro-ministro, a Suprema Corte e o prédio do Parlamento, além de shoppings, hotéis de luxo e showrooms que, segundo os manifestantes, eram de propriedade de pessoas próximas a políticos corruptos.

Rameshwore Khanal, que Karki colocou no comando do Ministério das Finanças, disse que o painel de três membros, chefiado pelo juiz aposentado Gauri Bahadur Karki, recebeu um prazo de três meses para concluir a investigação.

"Ele investigará... a perda de vidas e propriedades durante os protestos, os excessos de ambos os lados e as pessoas envolvidas nos atos de incêndio criminoso e vandalismo durante o movimento", disse Khanal à Reuters.

Em uma publicação nas redes sociais, o ex-primeiro-ministro Oli também exigiu uma investigação sobre a violência e disse que seu governo não ordenou que a polícia disparasse contra os manifestantes. Os protestos foram infiltrados por pessoas de fora e a polícia não possuía o tipo de armas que foram usadas para disparar contra a multidão, disse Oli.

Karki é a ex-presidente de um tribunal especial que julga casos de corrupção no Nepal e tem uma reputação de honestidade e integridade.

