Pague Menos lança oferta primária e secundária de ações

22/09/2025 09h46

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de farmácias Pague Menos anunciou nesta segunda-feira uma oferta primária de ações, de olho em levantar recursos para capital de giro, enquanto a sócia General Atlantic também venderá papéis na operação em uma tranche secundária.

A oferta primária vai envolver um lote inicial de 40 milhões de ações, podendo ser elevada em até 29,4% se forem considerados lotes adicional e suplementar de papéis.

A General Atlantic vai vender inicialmente 29,565 milhões de ações da Pague Menos, segundo o prospecto da operação, cuja precificação é prevista para 30 de setembro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

