Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja
Os depósitos do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas confirmadas, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O que aconteceu
O calendário de repasses segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.
Os valores são disponibilizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.
Pagamentos do Bolsa Família em outubro
- Final do NIS 1: 20/10
- Final do NIS 2: 21/10
- Final do NIS 3: 22/10
- Final do NIS 4: 23/10
- Final do NIS 5: 24/10
- Final do NIS 6: 27/10
- Final do NIS 7: 28/10
- Final do NIS 8: 29/10
- Final do NIS 9: 30/10
- Final do NIS 0: 31/10
Próximos calendários
- Outubro: 20 a 31
- Novembro: 14 a 28
- Dezembro: 10 a 23
Valores e benefícios incluídos no programa
Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;
Benefício Complementar (BCO): acréscimo para garantir renda mínima de R$ 600 por lar;
Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 destinado a gestantes e jovens de 7 a 17 anos;
Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, válido desde setembro.
Regras para continuar recebendo o Bolsa Família
Para permanecer no programa, os beneficiários devem atender a requisitos relacionados à educação e à saúde, como:
garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;
realizar acompanhamento pré-natal durante a gravidez;
monitorar crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;
manter a vacinação em dia, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.
O não cumprimento dessas condições — como faltas na escola ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do auxílio. Por isso, é essencial cumprir todas as obrigações para evitar bloqueios nos pagamentos.