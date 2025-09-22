Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Os depósitos do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas confirmadas, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de repasses segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

Os valores são disponibilizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Pagamentos do Bolsa Família em outubro

Final do NIS 1: 20/10

Final do NIS 2: 21/10

Final do NIS 3: 22/10

Final do NIS 4: 23/10

Final do NIS 5: 24/10

Final do NIS 6: 27/10

Final do NIS 7: 28/10

Final do NIS 8: 29/10

Final do NIS 9: 30/10

Final do NIS 0: 31/10

Próximos calendários

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios incluídos no programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): acréscimo para garantir renda mínima de R$ 600 por lar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 destinado a gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, válido desde setembro.

Regras para continuar recebendo o Bolsa Família

Para permanecer no programa, os beneficiários devem atender a requisitos relacionados à educação e à saúde, como:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter a vacinação em dia, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas condições — como faltas na escola ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do auxílio. Por isso, é essencial cumprir todas as obrigações para evitar bloqueios nos pagamentos.