Ousmane Dembélé, do PSG, conquista sua primeira Bola de Ouro

22/09/2025 17h49

O atacante do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, venceu a Bola de Ouro nesta segunda-feira (22), em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, tornando-se o sexto jogador francês a receber a grande honraria do futebol. 

O nome do camisa 10 parisiense foi anunciado pelo ex-craque Ronaldinho Gaúcho na última premiação da noite, em meio a aplausos da maioria dos espectadores, que gritavam seu nome momentos antes. 

Seus 35 gols e 16 assistências, além dos títulos da Liga dos Campeões, Ligue 1 e Copa da França pelo PSG, pesaram bastante na votação dos jornalistas, colocando o atacante à frente do espanhol Lamine Yamal.

"Obrigado, estou realmente sem palavras. Foi uma temporada incrível com o Paris Saint-Germain. Sou grato ao PSG, que me contratou em 2023", disse Dembélé ao receber o prêmio.

"Praticamente ganhamos tudo, este troféu individual foi conquistado pela equipe", acrescentou. "A Bola de Ouro não era um objetivo na minha carreira, mas trabalhei para que a equipe vencesse a Liga dos Campeões".

Ousmane Dembélé viveu uma verdadeira transformação em apenas alguns meses. O jogador elogiado pelos seus dribles, mas criticado por marcar poucos gols, agora é um finalizador.

Sob a batuta do técnico Luis Enrique, aumentou ainda mais sua influência sobre a equipe, participando constantemente da construção de jogo.

O PSG colocou cinco jogadores no Top 10: além de Dembélé, o meia português Vitinha (3º), o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi (6º), o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma (9º) e o lateral-esquerdo português Nuno Mendes (10º).

O atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, ficou em quinto.

O PSG também recebeu o prêmio de melhor equipe masculina da temporada.

O Troféu Gerd Müller de artilheiro da temporada foi para o sueco Viktor Gyökeres, que na última janela de transferências trocou o Sporting de Lisboa pelo Arsenal. No feminino, a vencedora foi a polonesa Ewa Pajor, do Barcelona.

