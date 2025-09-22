Topo

Oracle controlará algoritmo de recomendações do TikTok nos EUA, diz Casa Branca

22/09/2025 12h48

A Oracle irá controlar o algoritmo de recomendações do TikTok nos Estados Unidos, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (22), em virtude de um acordo para a venda das operações do aplicativo em território americano. 

Washington buscou de forma contundente retirar as operações americanas do TikTok da empresa matriz chinesa ByteDance por razões de segurança nacional. 

O acordo prevê que a empresa resultante da aquisição do negócio americano do TikTok possua uma cópia do algoritmo usado para as recomendações de conteúdos aos usuários, segundo informou aos jornalistas um alto funcionário da Casa Branca. 

"Será inspecionado e retreinado por completo pelo provedor de segurança no que concerne aos dados dos usuários americanos, e depois será operado por essa entidade americana", disse o funcionário. 

Sob o mandato do antecessor de Donald Trump, Joe Biden, o Congresso aprovou uma lei que obrigava a ByteDance a vender suas operações nos Estados Unidos ou enfrentar a proibição da plataforma. 

Os legisladores americanos, assim como Trump durante seu primeiro mandato, denunciaram que a China poderia utilizar o TikTok para compilar dados dos americanos e influenciar no que eles veem nas redes sociais. 

Nesta segunda-feira, um funcionário americano afirmou que o algoritmo seria "monitorado" para garantir que "não está sendo influenciado indevidamente". 

As últimas atualizações ocorreram depois que Trump celebrou o progresso na sexta-feira com o presidente chinês, Xi Jinping, em temas que incluem o TikTok, após a segunda conversa telefônica entre os dois líderes desde o retorno de Trump à Presidência. 

Espera-se que Trump assine esta semana uma ordem executiva declarando que os termos do acordo do TikTok atendem as necessidades de segurança nacional dos Estados Unidos, disse o funcionário americano nesta segunda. 

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse à Fox News durante o fim de semana que "haverá sete assentos no conselho que controla o aplicativo nos Estados Unidos, e seis desses assentos serão ocupados por americanos". 

Trump acrescentou que o magnata dos meios de comunicação Rupert Murdoch e filho mais velho dele, Lachlan Murdoch, podem estar entre os investidores que tomarão o controle do TikTok nos Estados Unidos. 

