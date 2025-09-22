Topo

Olympique de Marselha vence PSG (1-0) em clássico no Francês

22/09/2025 18h04

Marselha e Paris foram os dois polos do futebol francês nesta segunda-feira (22): enquanto no estádio Vélodrome o Olympique vencia o Paris Saint-Germain por 1 a 0 em clássico pela 5ª rodada da Ligue 1, na capital vários membros do clube parisiense recebiam prêmios na cerimônia da Bola de Ouro.

Um gol do marroquino Nayef Aguerd aos cinco minutos decidiu a partida para o time de Marselha, que não vencia o PSG jogando em casa pelo campeonato francês havia 14 anos.

Em bola levantada na pequena área, Aguerd dividiu pelo alto com o goleiro Lucas Chevalier e levou a melhor para marcar de cabeça.

O resultado também quebra a invencibilidade dos parisienses, que deixam o topo da tabela e caem para a segunda posição, com os mesmos 12 pontos do Monaco (1º), mas superados no saldo de gols.

Por sua vez, o Olympique sobe para a sexta posição, com 9 pontos.

O jogo estava inicialmente programado para domingo, mas foi adiado para esta segunda-feira devido à ameaça de tempestade em meio à chuva que atinge o sul da França.

O adiamento fez com que apenas os jogadores lesionados do PSG fossem ao teatro Châtelet para a cerimônia da Bola de Ouro, que foi entregue ao atacante francês Ousmane Dembélé.

Luis Enrique, que recebeu o Troféu Cruyff de melhor técnico do ano, não pôde comemorar o prêmio ao ver a primeira derrota de sua equipe na temporada, a pouco mais de uma semana do duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões.

"Sabemos o que significa perder este tipo de jogo, para nós, para o clube, para a torcida", lamentou o técnico do PSG, Luis Enrique. "Tentamos dar o nosso melhor, e foi difícil para ambas as equipes. É assim que funciona o futebol de alto nível".

Para o Olympique de Marselha, a vitória dá moral antes de dois compromissos importantes: a visita ao Strasbourg na próxima sexta-feira, que pode deixar a equipe mais próxima da liderança, e o jogo em casa contra o Ajax na segunda rodada da Champions.

-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Lyon - Angers                       1 - 0

  

   - Sábado:

   Nantes - Rennes                     2 - 2

   Brest - Nice                        4 - 1

   Lens - Lille                        3 - 0

  

   - Domingo:

   Paris FC - Strasbourg               2 - 3

   Auxerre - Toulouse                  1 - 0

   Le Havre - Lorient                  1 - 1

   Monaco - Metz                       5 - 2

  

   - Segunda-feira:

   Olympique de Marselha - PSG         1 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Monaco                  12   5   4   0   1  13   7   6

    2. PSG                     12   5   4   0   1  10   4   6

    3. Lyon                    12   5   4   0   1   7   3   4

    4. Strasbourg              12   5   4   0   1   8   5   3

    5. Lille                   10   5   3   1   1  13   8   5

    6. Olympique de Marselha    9   5   3   0   2  10   4   6

    7. Lens                     9   5   3   0   2   8   5   3

    8. Rennes                   8   5   2   2   1   7   8  -1

    9. Toulouse                 6   5   2   0   3   7   9  -2

   10. Auxerre                  6   5   2   0   3   4   6  -2

   11. Paris FC                 6   5   2   0   3   9  12  -3

   12. Nice                     6   5   2   0   3   6   9  -3

   13. Angers                   5   5   1   2   2   3   4  -1

   14. Brest                    4   5   1   1   3   9  11  -2

   15. Le Havre                 4   5   1   1   3   6   8  -2

   16. Nantes                   4   5   1   1   3   3   5  -2

   17. Lorient                  4   5   1   1   3   6  13  -7

   18. Metz                     1   5   0   1   4   5  13  -8

bur-dam/ma/cb/aam

© Agence France-Presse

