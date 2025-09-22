Topo

Notícias

O que é o instituto Lex, da família de Moraes, alvo de sanções dos EUA

Moraes, e sua mulher, Viviane, alvo de sanções promovidas pelos EUA hoje - Eduardo Knapp/Folhapress/21.ago.2025
Moraes, e sua mulher, Viviane, alvo de sanções promovidas pelos EUA hoje Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress/21.ago.2025
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 14h56

O Instituto Lex, ligado à família do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi alvo de sanções financeiras dos Estados Unidos por meio da Lei Global Magnitsky.

O que é o Instituto Lex

Uma empresa ligada à família de Moraes. A fundadora é a mulher dele, a advogada Viviane Barci. Ela tem como sócios os três filhos do casal: Alexandre, Gabriela e Giuliana. O nome do ministro não aparece vinculado à empresa.

Relacionadas

Por quer Brigitte Macron dará aos EUA 'prova científica' de que é mulher?

O que se sabe do voo 'preso no ar' após controlador aéreo dormir no plantão

Canadá e Reino Unido na lista: quais países reconhecem o Estado palestino?

Sede é em São Paulo e capital social é de R$ 5 milhões. Segundo informações do registro do CNPJ, a empresa fica localizada no bairro Jardim Europa, zona nobre da capital paulista. Ela foi fundada em junho de 2000.

Principal atividade é "treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial". A empresa está com situação cadastral ativa.

Endereço é o mesmo do escritório da família Barci de Moraes. Apesar dos CNPJs serem diferentes, tanto o escritório quanto o Instituto Lex foram registrados sob o mesmo endereço.

Instituto tem página no Instagram, mas ela não é atualizada desde 2017. Com apenas dez publicações, todas do mesmo ano, a página informa que o instituto dá aulas preparatórias para concursos públicos e exames da OAB. Desde que virou alvo de Donald Trump, alguns usuários têm comentado nas publicações com memes e gifs com imagens do presidente dos Estados Unidos.

Além do instituto, os EUA impuseram sanções financeiras e territoriais à Viviane. O Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado alegam que o país está "sancionando os facilitadores do ministro" e que o escritório e Viviane são "rede de apoio".

A lei Magnitsky permite aplicação de sanções unilaterais contra estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos. Elas incluem bloqueio de bens em solo americano, congelamento de contas e outras transações pelo sistema financeiro dos EUA, além de proibição de entrada no país.

Restrições de Trump

Sanção é uma das respostas prometidas por Trump como reação à condenação de Jair Bolsonaro pelo STF na trama golpista. O ex-presidente foi julgado pela Primeira Turma da corte e recebeu pena de 27 anos e três meses. Foram quatro votos a um favoráveis à condenação —apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do político.

Trump considera a sentença uma "caça às bruxas" e adiou por alguns dias o anúncio, que estava em discussão em Washington. Apesar dessas alegações, as ações tramitam no Judiciário, e seguem o devido processo legal.

Novas medidas podem ser anunciadas. De acordo com fontes do governo norte-americano ouvidas pela colunista do UOL Mariana Sanches, esta é uma parte inicial de um pacote que pode incluir mais restrições ao Brasil e autoridades brasileiras.

O processo tem apoio e influência direta do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista Paulo Figueiredo. Há meses os dois fazem campanha junto à administração de Donald Trump.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe (vídeo)

STF chama de 'injusta' sanção à mulher de Moraes, e ministro classifica medida como 'ilegal'

Governo Trump diz que quem facilitar 'atos estrangeiros malignos' será responsabilizado

Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV

Tensões com a polícia marcam protestos na Itália contra ofensiva israelense em Gaza

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai

Filho que confessou ter matado a mãe em MG é denunciado por feminicídio

Pix investigado, tarifaço, Magnitsky: medidas impostas pelos EUA ao Brasil

Mural 3D de 4.000 anos muda visão sobre civilizações do Peru: 'Surpresa'