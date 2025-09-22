Nvidia investirá até US$ 100 bilhões em centros de dados da OpenAI

A gigante de microchips Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (22), que investirá até US$ 100 bilhões (R$ 534,5 bilhões) na OpenAI para criar infraestrutura para a inteligência artificial (IA) de "próxima geração".

A "aliança estratégica", que visa desenvolver uma capacidade massiva de centro de dados, une a OpenAI, uma estrela da IA generativa, com o principal fabricante de chips que impulsionam a tecnologia.

gc/dw/mel/dga/db/mel/aa

© Agence France-Presse