Messias, Levi, juízes: quem perdeu visto e é alvo da sanção de Trump

Entre as autoridades brasileiras que se tornarão alvo da nova leva de restrições de vistos aos EUA impostas pelo governo de Donald Trump, estão figuras importantes ligadas ao Governo Federal e ao julgamento da trama golpista no STF.

Quem são autoridades alvos das sanções

Jorge Messias, advogado-geral da União, está entre os principais nomes da lista. Nomeado por Lula em 2023, o atual chefe da AGU tem como atribuição comandar o órgão que representa o governo federal na Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e assessoramento jurídico ao presidente.

Messias não teve envolvimento direto com julgamento que condenou Jair Bolsonaro por golpe de Estado. Apesar disso, ele apoiou publicamente e em diferentes ocasiões as investigações da Polícia Federal e ações do STF contra o ex-presidente. Em abril, o AGU chegou a afirmar que Bolsonaro promovia "domingueiras golpistas" e constantes ataques ao Judiciário brasileiro.

Ministro chamou sanções dos EUA de "agressão injusta". Em nota divulgada na última segunda (22), ele afirmou que as medidas do governo Trump são "totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países" (leia mais aqui).

Ex-ministro Jose Levi também teve o visto cassado. Ele foi titular da AGU durante o governo Bolsonaro e assumiu o Ministério da Justiça interinamente durante o governo Temer.

Medida também atinge ministro do STJ. Benedito Gonçalves, que foi relator do processo que culminou na ilegibilidade de Bolsonaro quando compunha o TSE, também perdeu o visto.

Assessores de Alexandre de Moraes também são alvos das sanções dos EUA. São eles Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes no STF, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha e Marco Antônio Vargas juízes auxiliares de Moraes. Cristina Yukiko Kusahara, chefe de gabinete do ministro, também entrou na lista.

Ambos magistrados estavam envolvidos em suposta atuação fora do rito do gabinete de Moraes, segundo apurado pela Folha de S.Paulo. Eles são citados nas trocas de mensagens do ex-assessor Eduardo Tagliaferro, que acusou o ministro do STF de perseguir apoiadores do ex-presidente Bolsonaro (leia mais aqui). Os dois deixaram os cargos no gabinete de Moraes nos últimos dois anos.

Outros alvos recentes dos EUA

Mulher de Moraes também se tornou alvo de restrições. A advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e o instituto Lex, ligado à família, foram alvos de sanções anunciadas no início da semana (leia mais aqui).

Alvos ligados ao ministro do STF ficam impedidos de acessar EUA. Além disso, seus bens no país ficam congelados e transações financeiras em dólar ficam inviabilizadas.

No mês passado, Trump revogou o visto do ministro Alexandre Padilha. Ele também suspendeu os documentos para entrada nos EUA da esposa e filha do ministro da Saúde. Padilha não foi diretamente atingido naquele momento, pois seu visto tinha vencido em 2024, mas ficou proibido de obter uma nova permissão de viagem. Após o anúncio, ele afirmou estar "nem aí" para a sanção dos EUA.

Sanções foram impostas a Moraes e outros sete ministros do Supremo em 30 de julho. O ministro foi relator do julgamento que condenou Bolsonaro e membros do seu governo por tentativa de golpe. Ficaram de fora: André Mendonça e Kássio Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, além de Luiz Fux, que votou contra a condenação do ex-presidente.

Objetivo das medidas é forçar Brasil a anistiar condenados por trama golpista. Um tarifaço de 50% contra produtos brasileiros foi outra iniciativa na mesma linha. A movimentação é articulada há meses junto à Casa Branca pelo deputado Eduardo Bolsonaro.