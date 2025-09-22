Exame de fezes pode detectar até 90% dos cânceres de intestino, diz estudo

O câncer colorretal está entre os que mais crescem no mundo, mas a adesão ao exame padrão de detecção, a colonoscopia, ainda é baixa. Realizado a cada cinco ou dez anos, dependendo do histórico do paciente, o procedimento costuma ser adiado ou evitado.

Agora, uma descoberta pode mudar esse cenário: pesquisadores da Universidade de Genebra (Suíça) desenvolveram um exame de fezes não invasivo, apoiado por inteligência artificial, capaz de identificar 90% dos casos de câncer de intestino, praticamente a mesma taxa da colonoscopia. O estudo foi publicado em 17 de setembro na revista Cell Host & Microbe.

Segundo o biólogo e estatístico Matija Trickovic, primeiro autor do trabalho, a inovação nasceu da análise de dados em larga escala: "O desafio era criar uma abordagem inovadora para a análise de dados em massa. Desenvolvemos com sucesso o primeiro catálogo abrangente de subespécies da microbiota intestinal humana, junto a um método preciso para usá-lo para detectar o câncer colorretal."

Nosso método detectou 90% dos casos de câncer. O resultado é muito próximo da taxa de 94% de detecção obtida por colonoscopias e melhor do que todos os atuais métodos de detecção não invasiva.

Matija Trickovic, primeiro autor do estudo

Como funciona o novo teste

A equipe suíça usou algoritmos de IA para mapear subespécies de bactérias intestinais. Algumas delas aparecem em desequilíbrios característicos quando há lesões tumorais. A partir desse mapeamento, os cientistas criaram um catálogo da microbiota intestinal humana que serve como base para o rastreio.

O exame, segundo os pesquisadores, é simples, barato e poderia ser incluído na rotina dos testes de fezes já realizados. Até agora, os resultados foram obtidos em estudos in vitro, mas já está em andamento um ensaio clínico com os Hospitais Universitários de Genebra. A expectativa é que a técnica permita não apenas detectar o câncer colorretal em estágios iniciais, mas também identificar pólipos pré-cancerosos, abrindo caminho para intervenções precoces.

Imagem: iStock

Sintomas, diagnóstico precoce e prevenção

O câncer de intestino, ou colorretal, afeta o cólon e o reto, e surge quando células anormais crescem de forma descontrolada, formando tumores. Apesar de ser uma das principais causas de morte por câncer no mundo, tem altas chances de cura quando detectado cedo.

Na fase inicial costuma não apresentar sintomas, mas sinais de alerta incluem sangue nas fezes, alterações no hábito intestinal, cólicas, anemia, perda de peso inexplicável, fadiga e sensação de evacuação incompleta.

O exame mais eficaz para diagnóstico é a colonoscopia, indicada a partir dos 50 anos, ou dos 40, em pessoas com histórico familiar —, além da pesquisa de sangue oculto nas fezes.

Entre os fatores de risco estão a alimentação rica em ultraprocessados e carnes processadas, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Já a atividade física regular e uma dieta equilibrada ajudam tanto na prevenção quanto na recuperação após o tratamento.

*Com informações de reportagem publicada em 09/12/2024