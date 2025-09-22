Nos EUA, Lula defende STF contra Trump: 'Nosso sistema de Justiça é livre'

Em entrevista à emissora norte-americana PBS, o presidente Lula defendeu o STF (Supremo Tribunal Federal) e afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi justo e que o Judiciário brasileiro é independente.

O que aconteceu

Lula rebateu a justificativa de Donald Trump para impor o tarifaço ao Brasil. "Ele tem que saber que nosso sistema Judiciário é livre. O presidente da República não pode interferir no Poder Judiciário, a Justiça é um poder autônomo, como é o Congresso", declarou.

O presidente está nos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU. Amanhã, ele será o primeiro chefe de Estado a discursar em Nova York, como tradicionalmente ocorre, logo após o secretário-geral da entidade, António Guterres.

Lula afirmou que Bolsonaro teve um julgamento justo, com direito a defesa. Ele explicou que a Constituição brasileira prevê a separação entre os três Poderes.

O presidente também defendeu o sistema eleitoral. Lula afirmou que as urnas eletrônicas são confiáveis e que, se houvesse qualquer possibilidade de fraude, ele não teria sido eleito presidente três vezes.

O petista também voltou a dizer que vai negociar quando os Estados Unidos estiverem prontos. Ele criticou de novo a postura de Trump e disse que o norte-americano precisa se comportar como um chefe de Estado.

Eu duvido que qualquer outro país do mundo tenha tido um julgamento mais democrático, que garantiu à pessoa que estava sendo acusada a presunção de inocência, como fizemos no Brasil.

Nossa Constituição diz que devemos ter a independência e a harmonia entre os três Poderes. O presidente não pode interferir no julgamento da Suprema Corte.