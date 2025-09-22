Topo

Notícias

Nos EUA, Lula defende STF contra Trump: 'Nosso sistema de Justiça é livre'

Nos EUA, o presidente Lula deu entrevista à PBS nesta segunda-feira - Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Nos EUA, o presidente Lula deu entrevista à PBS nesta segunda-feira Imagem: Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 20h37

Em entrevista à emissora norte-americana PBS, o presidente Lula defendeu o STF (Supremo Tribunal Federal) e afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi justo e que o Judiciário brasileiro é independente.

O que aconteceu

Lula rebateu a justificativa de Donald Trump para impor o tarifaço ao Brasil. "Ele tem que saber que nosso sistema Judiciário é livre. O presidente da República não pode interferir no Poder Judiciário, a Justiça é um poder autônomo, como é o Congresso", declarou.

O presidente está nos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU. Amanhã, ele será o primeiro chefe de Estado a discursar em Nova York, como tradicionalmente ocorre, logo após o secretário-geral da entidade, António Guterres.

Lula afirmou que Bolsonaro teve um julgamento justo, com direito a defesa. Ele explicou que a Constituição brasileira prevê a separação entre os três Poderes.

O presidente também defendeu o sistema eleitoral. Lula afirmou que as urnas eletrônicas são confiáveis e que, se houvesse qualquer possibilidade de fraude, ele não teria sido eleito presidente três vezes.

O petista também voltou a dizer que vai negociar quando os Estados Unidos estiverem prontos. Ele criticou de novo a postura de Trump e disse que o norte-americano precisa se comportar como um chefe de Estado.

Eu duvido que qualquer outro país do mundo tenha tido um julgamento mais democrático, que garantiu à pessoa que estava sendo acusada a presunção de inocência, como fizemos no Brasil.

Nossa Constituição diz que devemos ter a independência e a harmonia entre os três Poderes. O presidente não pode interferir no julgamento da Suprema Corte.

O Brasil tem um sistema eleitoral extraordinariamente forte e democrático.
Presidente Lula, em entrevista à emissora PBS, nos EUA

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Chuva destrói centro judaico em Higienópolis: 'Parecia tsunami'

Nota média de alunos de Medicina no Enem cai; veja quanto

Motta avalia que Lula 'vem com força' em 2026 e vê direita ainda 'desorganizada'

Chuva e ventania destroem fábrica da Toyota no interior de São Paulo

Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA

Bill Gates promete US$912 mis para luta global contra doenças e pede que os governos aumentem ajuda

Trump assina decreto visando o movimento Antifa como uma "organização terrorista"

Disney diz que Kimmel voltará ao ar na terça-feira, seis dias após suspensão

Trump relaciona autismo ao Tylenol e a vacinas, alegações que não são respaldadas pela ciência

Enel atribui falta de luz em SP a chuva e ventos; 400 mil estão sem energia

Nos EUA, Lula defende STF contra Trump: 'Nosso sistema de Justiça é livre'