Nos EUA, Bessent diz que todas as opções para estabilizar a Argentina estão 'sobre a mesa'

22/09/2025 13h10

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira, 22, em publicações no X, que todas as opções para estabilização da Argentina estão "sobre a mesa". Segundo ele, as medidas em estudo podem incluir linhas de swap, compras diretas de moeda e até aquisições de dívida pública em dólares por meio do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro.

Bessent classificou a Argentina como "um aliado sistemicamente importante dos EUA na América Latina" e disse que o Tesouro americano está pronto para agir dentro de seu mandato para apoiar o país.

Ele também ressaltou que há amplas oportunidades de investimento privado e projetou que "a Argentina será grande novamente" - em referência ao slogan de campanha do presidente norte-americano, Donald Trump.

O secretário destacou a confiança no programa econômico do presidente da Argentina, Javier Milei. Para ele, o apoio de Milei à disciplina fiscal e às reformas pró-crescimento é essencial para "romper a longa história de declínio" do país. Bessent lembrou ainda que já havia manifestado esse compromisso em abril, quando ele se encontrou com o líder do país latino em Buenos Aires, reafirmando o respaldo tanto à população argentina quanto ao governo Milei.

Ele anunciou também que se reunirá com Milei na terça-feira, em Manhattan, ao lado de Trump, e prometeu mais detalhes sobre os planos dos EUA para a Argentina após o encontro.

Milei respondeu no X com um "enorme agradecimento" a Bessent e a Trump "pelo apoio incondicional ao povo argentino".

Segundo Milei, aqueles que defendem as ideias de liberdade devem "trabalhar juntos para o bem-estar de nossos povos". Ele também confirmou a reunião em Nova York.

