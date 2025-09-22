Topo

Notícias

Nível apropriado dos juros é de aproximadamente 2%, afirma membro do Fed indicado por Trump

São Paulo

22/09/2025 14h47

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran apresentou nesta segunda-feira, 22, estimativas que indicam que os juros dos Estados Unidos deveriam estar aproximadamente entre 2,0% e 2,5%. Indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao Conselho do Fed, Miran foi o único participante do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) a votar por um corte de 50 pontos-base na taxa básica na reunião da semana passada, a primeira de que participou.

"Deve ficar claro que a minha visão de uma política monetária apropriada diverge da dos outros membros do Fomc", enfatizou ele.

Miran assegurou estar comprometido em retornar a inflação nos EUA à meta de 2%. "No entanto, deixar uma política tão restritiva traz riscos significativos para o mandato de emprego do Fed", alertou.

O diretor do Fed criticou a autoridade monetária dos EUA por manter juros aproximadamente dois pontos porcentuais acima do necessário. Para ele, o cenário pode impulsionar as demissões e a taxa de desemprego.

"Considero a política muito restritiva e acredito que representa riscos materiais para o mandato de emprego do Fed", disse, durante evento do Clube Econômico de Nova York.

Miran, que na semana passada divergiu do FOMC, ao votar por um corte de 50 pontos-base na taxa básica, acrescentou que demorar para atualizar os juros neutros amplia o risco de erros na definição da política monetária.

"Na minha opinião, as altas taxas de imigração anteriores e as grandes reduções na poupança nacional líquida motivadas por questões fiscais, que elevam as taxas neutras, não foram suficientemente contabilizadas nas estimativas anteriores de taxas neutras", ressaltou.

O diretor alertou que os juros restritivos podem deteriorar o crescimento econômico. Para ele, a inflação de alugueis deve cair de 3,5% para algum nível abaixo de 1,5% em 2027. "Com relação às tarifas, mudanças relativamente pequenas nos preços de alguns produtos levaram ao que considero níveis irracionais de preocupação", pontuou.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe (vídeo)

STF chama de 'injusta' sanção à mulher de Moraes, e ministro classifica medida como 'ilegal'

Governo Trump diz que quem facilitar 'atos estrangeiros malignos' será responsabilizado

Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV

Tensões com a polícia marcam protestos na Itália contra ofensiva israelense em Gaza

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai

Filho que confessou ter matado a mãe em MG é denunciado por feminicídio

Pix investigado, tarifaço, Magnitsky: medidas impostas pelos EUA ao Brasil

Mural 3D de 4.000 anos muda visão sobre civilizações do Peru: 'Surpresa'