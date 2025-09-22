Nível apropriado dos juros é de aproximadamente 2%, afirma membro do Fed indicado por Trump

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran apresentou nesta segunda-feira, 22, estimativas que indicam que os juros dos Estados Unidos deveriam estar aproximadamente entre 2,0% e 2,5%. Indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao Conselho do Fed, Miran foi o único participante do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) a votar por um corte de 50 pontos-base na taxa básica na reunião da semana passada, a primeira de que participou.

"Deve ficar claro que a minha visão de uma política monetária apropriada diverge da dos outros membros do Fomc", enfatizou ele.

Miran assegurou estar comprometido em retornar a inflação nos EUA à meta de 2%. "No entanto, deixar uma política tão restritiva traz riscos significativos para o mandato de emprego do Fed", alertou.

O diretor do Fed criticou a autoridade monetária dos EUA por manter juros aproximadamente dois pontos porcentuais acima do necessário. Para ele, o cenário pode impulsionar as demissões e a taxa de desemprego.

"Considero a política muito restritiva e acredito que representa riscos materiais para o mandato de emprego do Fed", disse, durante evento do Clube Econômico de Nova York.

Miran, que na semana passada divergiu do FOMC, ao votar por um corte de 50 pontos-base na taxa básica, acrescentou que demorar para atualizar os juros neutros amplia o risco de erros na definição da política monetária.

"Na minha opinião, as altas taxas de imigração anteriores e as grandes reduções na poupança nacional líquida motivadas por questões fiscais, que elevam as taxas neutras, não foram suficientemente contabilizadas nas estimativas anteriores de taxas neutras", ressaltou.

O diretor alertou que os juros restritivos podem deteriorar o crescimento econômico. Para ele, a inflação de alugueis deve cair de 3,5% para algum nível abaixo de 1,5% em 2027. "Com relação às tarifas, mudanças relativamente pequenas nos preços de alguns produtos levaram ao que considero níveis irracionais de preocupação", pontuou.