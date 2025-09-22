Topo

Notícias

Nicarágua assina acordos comerciais com regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

22/09/2025 15h12

A Nicarágua assinou acordos comerciais com cinco regiões ucranianas ocupadas pela Rússia, informaram meios de comunicação oficiais de Manágua nesta segunda-feira (22).

Os acordos com as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Sebastopol (Crimeia) foram assinados em Moscou por Laureano Ortega Murillo, filho dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do mandatário russo, Vladimir Putin.

"Ficamos muito honrados de firmar estes acordos de cooperação com estas regiões e repúblicas [...] que reivindicaram seu direito histórico de ser parte integral da Federação da Rússia", declarou Ortega Murillo, segundo o portal oficial El 19 Digital.

A Nicarágua prevê exportar alimentos e produtos agropecuários, entre outros, para estas regiões. "Estamos prontos para receber delegações das repúblicas e regiões com as quais estamos assinando estes acordos", afirmou Ortega Murillo.

O país centro-americano é o principal aliado de Rússia e China na região. Os vínculos com estas potências são conduzidos pelo filho dos copresidentes, de 48 anos.

O exército russo invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e agora ocupa cerca de 20% desse país. Moscou afirma que cinco regiões ucranianas fazem parte de seu território: Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia e Crimeia. 

Em 2008, a Nicarágua também reconheceu a independência - instigada pela Rússia - das regiões separatistas georgianas de Abecásia e Ossétia do Sul. Além disso, confirmou a anexação da Crimeia por Moscou em 2014. 

Rússia e Nicarágua mantêm uma estreita cooperação econômica e militar após o retorno de Ortega ao poder em 2007. O mandatário é um antigo aliado de Moscou que governou a Nicarágua desde o triunfo da Revolução Sandinista de 1979 até 1990.

bur-hma/fj/dga/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem

"Chegou o momento da paz", diz Macron na ONU sobre o reconhecimento do Estado da Palestina

Esposa de Alexandre de Moraes sofre sanção dos EUA: quem é Viviane Barci?

Reconhecimentos à Palestina viram a maré diplomática na véspera da ONU

Balança comercial tem superávit de US$ 721,8 milhões na 3ª semana de setembro

Secretário de Estado comenta sanção dos EUA à esposa de Moraes: 'que seja um alerta'

Guiana aprova projeto que deve dobrar produção de petróleo próximo ao Essequibo

'Trump se vinga da esposa do juiz': sanções contra mulher de Alexandre de Moraes repercutem no exterior

PGR: Gonet denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial

EUA sanciona esposa de Alexandre de Moraes

Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde