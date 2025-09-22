Napoli vence Pisa (3-2) e assume liderança do Campeonato Italiano
O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano com uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Pisa nesta segunda-feira (22), garantindo assim sua quarta vitória em quatro jogos da Serie A.
O atual campeão, que na quinta-feira havia sido derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na Liga dos Campeões, dominou o recém-promovido time toscano, mas sofreu um susto no segundo tempo, em que perdeu a tranquilidade e cometeu uma série de erros.
Em vantagem no placar desde os 40 minutos graças a um gol de Billy Gilmour, o Napoli cometeu um pênalti na segunda etapa (60') por um toque de mão na área, convertido por Mbala Nzola.
Aos 73 minutos de jogo Leonardo Spinazzola, arriscou de longe e fez a torcida vibrar no Estádio Diego Armando Maradona.
Nove minutos depois, Lorenzo Lucca ampliou e parecia que o triunfo estava garantido. Mas o Napoli sofreu o segundo gol aos 90 minutos e o suspense se manteve até o apito final.
Com 12 pontos, o Napoli tem dois a mais que seu perseguidor mais próximo, a Juventus, que perdeu seus primeiros pontos no sábado contra o Verona (1-1).
A equipe comandada pelo técnico Antonio Conte está três pontos à frente do Milan (3º, 9 pontos), enquanto a Inter de Milão, vice-campeã italiana e europeia em 2025, já está seis pontos atrás (10º).
Levando em conta os últimos doze jogos da temporada passada, o Napoli está há 16 partidas invicto no campeonato italiano (11 vitórias e cinco empates).
--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:
- Sexta-feira:
Lecce - Cagliari 1 - 2
- Sábado:
Bologna - Genoa 2 - 1
Hellas Verona - Juventus 1 - 1
Udinese - Milan 0 - 3
- Domingo:
Lazio - Roma 0 - 1
Cremonese - Parma 0 - 0
Torino - Atalanta 0 - 3
Fiorentina - Como 1 - 2
Inter - Sassuolo 2 - 1
- Segunda-feira:
Napoli - Pisa 3 - 2
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Napoli 12 4 4 0 0 9 3 6
2. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4
3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5
4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2
5. Atalanta 8 4 2 2 0 9 3 6
6. Cremonese 8 4 2 2 0 5 3 2
7. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2
. Como 7 4 2 1 1 5 3 2
9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1
10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4
11. Bologna 6 4 2 0 2 3 3 0
12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7
13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0
14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3
15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4
16. Genoa 2 4 0 2 2 2 4 -2
17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3
18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4
19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3
20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6
./bds/jr/bm/aam
© Agence France-Presse