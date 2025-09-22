Não seria estranho STF pedir cautelar a Eduardo e Figueiredo, diz advogado

O crime de coação atribuído a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo segue em andamento, avalia o advogado criminalista Fábio Tofic Simantob em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), os denunciados articulam sanções e pressões sobre ministros do STF a partir dos Estados Unidos, o que inclui medidas recentes contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes.

O crime pelo qual Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foram denunciados continua sendo cometido. Essa medida de hoje contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes continua sendo uma forma de coagir os ministros da Suprema Corte em razão das decisões que estão sendo proferidas, ou para que deixem de adotar esta decisão e adotem outras decisões mais favoráveis aos réus. Portanto, é um crime que continua em ação.

E os crimes, quando continuam em ação e há um risco de continuidade delitiva, o que cabe é a decretação de medidas cautelares para que se tente cessar essa prática. Portanto, não seria de se estranhar se o Supremo, além de receber a denúncia, decretasse medidas cautelares contra esses denunciados para que parassem o cometimento do crime. Fábio Tofic Simantob, advogado criminalista

'Ninguém sabe até onde sanções vão', diz Tofic sobre efeito Magnitsky

Fábio Tofic afirma que o alcance das sanções da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras é incerto; ele aponta dúvidas sobre a aplicação prática e possíveis impactos em bancos e contas no Brasil e no exterior.

As medidas que devem ser utilizadas para impugnar essas decisões do governo americano precisam ser ingressadas na Justiça americana e é o que se tem notícia. Moraes e outros ministros e políticos já estão contratando advogados nos EUA para buscar na Justiça a anulação dessas medidas.

Ninguém sabe ao certo até onde essas sanções podem levar. Há uma preocupação muito grande sobre se os EUA e as autoridades americanas quiserem apertar o cerco para que estas sanções sejam efetivadas e constranger as instituições financeiras principalmente a fechar contas. Há esse poder porque todas as instituições financeiras, inclusive o Banco do Brasil, são empresas com forte presença nos EUA. Fábio Tofic Simantob, advogado criminalista

