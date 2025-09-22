Na ONU, França reconhece oficialmente o Estado da Palestina

O presidente francês, Emmanuel Macron, formalizou, nesta segunda-feira, o reconhecimento oficial do Estado da Palestina.

O que aconteceu

Macron reconheceu o estado palestino durante uma audiência da ONU voltada à solução de dois estados. Na reunião da Organização das Nações Unidas, que ocorre em Nova York, uma das pautas é o reconhecimento de dois estados independentes e soberanos, sendo um palestino e o outro israelense.

Presidente francês afirmou que "o povo palestino não é só mais um povo", por isso o reconhecimento de seu Estado. "Os palestinos têm história e dignidade, e o reconhecimento de seu Estado não subtrai nada do povo de Israel".

Ele destacou que a França abrirá uma embaixada na Palestina assim que o Hamas libertar os reféns israelenses capturados em outubro de 2023. "Depende da liderança Palestina e do Estado palestino dar ao seu povo, traumatizado por décadas de ocupação, a esperança de um sistema democrático".

Macron também disse torcer pela paz na região e que os países árabes reconheçam o estado de Israel. Para o presidente francês, o reconhecimento de dois estados independentes é imprescindível para "que se normalizem as relações e se estabeleça a paz".

França é o terceiro país do G7 a reconhecer oficialmente o Estado palestino. Ontem, o Canadá e o Reino Unido, que também integram o grupo das maiores economias do mundo, já haviam oficializado o reconhecimento do território palestino como um Estado soberano. Além deles, Austrália e Portugal também seguiram na mesma direção, com o discurso de que a criação de dois Estados é a solução para a paz no Oriente Médio.

Secretário-geral da ONU também defendeu o reconhecimento do Estado palestino. António Guterres ressaltou que se isso não acontecer "não haverá paz no Oriente Médio, e o radicalismo se espalhará pelo mundo". Ainda, ele clamou por um cessar-fogo na guerra em Gaza e a libertação dos reféns israelenses.

Israel fala em 'risco de sobrevivência'

Israel se recusa a reconhecer o estado palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem criticado os países ocidentais que se posicionaram nesse sentido e conta com o apoio dos Estados Unidos.

Netanyahu disse que um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel. Premiê afirmou que "a comunidade internacional" ouvirá Israel sobre o tema "nos próximos dias".

Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo.

Benjamin Netanyahu

No mês passado, Netanyahu acusou Macron de "alimentar o fogo antissemita". Presidente francês rechaçou as críticas e afirmou que "o reconhecimento de um Estado palestino é a melhor forma de isolar o Hamas", porque, disse ele, o grupo extremista não quer a solução de dois Estados.

Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que reconhecimento seria "recompensa" ao grupo terrorista Hamas. "Os próprios líderes do Hamas admitem abertamente: esse reconhecimento é um resultado direto, o 'fruto' do massacre de 7 de outubro", afirmou a pasta, em publicação no X, citando os ataques terroristas do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que deram início ao conflito em Gaza.

Crime humanitário e 'genocídio'

Ofensiva militar do governo de Israel se intensificou na Faixa de Gaza, assim como a crise humanitária e a fome. A guerra, prestes a completar dois anos, já matou ao menos 65.208 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas.

Palestinos fogem para o sul após Israel avançar contra a Cidade de Gaza Imagem: Eyad Baba/AFP

Inquérito da ONU concluiu que Israel cometeu genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza. As investigações foram realizadas pela Comissão Internacional Independente de Inquérito da Organização sobre o Território Palestino Ocupado. Israel rejeita a denúncia e acusa o Hamas de usar a população como escudo.

* Com Lusa, AFP, EFE