Mural 3D de 4.000 anos muda visão sobre civilizações do Peru: 'Surpresa'

Um mural multicolorido, em alto-relevo e com 3.000 a 4.000 anos, foi encontrado no sítio arqueológico Huaca Yolanda, no Vale de Chao, região de La Libertad, no norte do Peru.

O que aconteceu

O painel, com estrelas, peixes, redes de pesca e figuras humanas, é considerado único na arqueologia do país. A escavação é liderada pela arqueóloga Ana Cecilia Mauricio, da Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP). Em comunicado da instituição, ela contou: "Não esperávamos encontrar algo de tal magnitude. Este mural é uma surpresa, algo que não havíamos previsto."

Mural fazia parte do átrio de um templo do período formativo (2000 a 1000 a.C.), época em que surgiram as primeiras sociedades complexas na costa peruana. De acordo com Mauricio, a estimativa de idade baseia-se no estilo de decoração. "Ainda estamos começando a escavar, mas a estimativa, pelo estilo de design e decoração, varia entre 3 mil e 4 mil anos".

Painel combina símbolos astronômicos e marítimos, reforçando a relação dos povos antigos com o mar. "Jamais se havia registrado algo assim na região, nem no Vale de Santa nem no Vale de Chao", diz a arqueóloga.

Cores, símbolos e seres mitológicos. As tintas azul, amarela, vermelha e preta ainda cobrem a superfície, preservando cenas de impressionante riqueza visual. Em entrevista à Live Science, Mauricio descreveu a composição.

A face sul do mural apresenta uma grande ave de asas abertas com um desenho em forma de losango na cabeça, possivelmente representando uma águia ou um falcão. Na face norte, há plantas, estrelas e figuras humanas que parecem representar xamãs Ana Cecilia Mauricio, arqueóloga

O mural é todo decorado com pigmentos azuis e amarelos Imagem: Pontifícia Universidade Católica do Peru

A arqueóloga também explicou ao Smithsonian Magazine que a iconografia encontrada é inédita. "Tem características que são únicas na arqueologia peruana. Nunca antes havíamos encontrado iconografia ou desenhos desse tipo."

Estrutura monumental e riscos

O mural mede cerca de 6 metros de comprimento e 2,9 metros de altura, podendo alcançar quase 2 metros de largura. Até agora, apenas a parte superior foi revelada. Pesquisadores acreditam que o átrio foi intencionalmente enterrado pelos próprios construtores, para permitir novas edificações acima, um costume comum no antigo Peru.

Apesar de sua importância, Huaca Yolanda sofre com ameaças. "A maquinaria pesada, como tratores, está danificando seriamente a huaca", alertou Mauricio, citando também os saques que já deixaram grandes buracos no local. Ela fez um chamado urgente às autoridades: "Precisamos que o Ministério da Cultura, e as autoridades regionais e municipais ajam com urgência para proteger este patrimônio".

O projeto é financiado pela PUCP e envolve estudantes e ex-alunos, além de ações para sensibilizar a comunidade local. Para Mauricio, a preservação vai além da ciência. "Os arqueólogos peruanos têm uma posição muito particular em nossa sociedade: não somos apenas acadêmicos ou cientistas, também construímos uma identidade a partir do nosso trabalho".