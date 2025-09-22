Juíza libera novo exame para saber causa da morte de mulher após festa punk

A Justiça de São Paulo autorizou que seja realizado um exame pericial complementar no caso de Helen Cristina Vitai, que morreu após ser agredida depois de um show com bandas punk na Lapa, na zona oeste de São Paulo, no dia 3 de agosto.

O que aconteceu

Juíza aprovou a realização de exame complementar em até 15 dias. A magistrada Patricia Alvares Cruz também exigiu o envio de toda a documentação do atendimento médico da vítima na UPA da Lapa após as agressões. A decisão, obtida pelo UOL, foi emitida no último dia 17.

Novo exame pode esclarecer se agressões influenciaram ou não na morte. A magistrada afirmou que o laudo necroscópico apontar infarto como causa da morte não indica que o quadro médico da vítima não foi agravado pelas lesões. Como o UOL mostrou, o laudo pericial feito pela Polícia Técnico-Científica indicou que a mulher morreu de infarto "por provável uso de cocaína".

Magistrada diz que não pode afastar a possibilidade de relação entre a conduta dos três investigados e a morte de Helen.

Cruz ainda determinou a preservação de todos os materiais usados no primeiro laudo. A decisão inclui relatórios, fotos, vídeos, mensagens, exames e documentos dos exames já feitos. O material poderá ser usado pela família da vítima para eventual contraprova.

Juíza negou revogação da prisão temporária de Katyuscha de Santana Fon. O Ministério Público se manifestou contra a solicitação.

Katyuscha está foragida e é procurada pela polícia. Cruz afirmou que os motivos que fundamentaram a prisão dos investigados se mantém.

Dos três investigados, dois foram presos temporariamente no dia 8 de setembro. As defesas de Graciella Verenich, que aparece agredindo Helen nas imagens, e André Santos Costa Amorim, parceiro de Graciella flagrado impedindo que populares se aproximassem para ajudar, dizem que a morte foi acidental.

A reportagem tenta contato com os defensores dos três investigados e da família da vítima para comentar as decisões. O texto será atualizado se houver retorno.

Laudo

Laudo apontou que Helen morreu de ataque cardíaco provavelmente por uso de cocaína. O documento não relaciona as agressões que ela sofreu à sua morte, mas cita que havia lesões no corpo. Também destaca que havia 12 dg/l de álcool no sangue de Helen e 346 ng/ml de cocaína.

Após divulgação do documento, a defesa de casal defendeu que no laudo não há qualquer indício de asfixia, traumas ou fraturas. "Com isso fica evidente que a prisão é ilegal, uma vez que não estamos diante de um homicídio, mas de uma overdose causada pela própria Helen", afirmaram os advogados André Lozano e Carol Barranquera.

Advogado que representa a família da vítima disse que pediria que IML fizesse um novo laudo. O defensor Daniel Lellis Siqueira declarou que a família ficou "estarrecida" com o documento, acrescentando que familiares foram informados na UPA que a vítima havia sofrido um trauma na região da cabeça.

O representante da família da vítima lembra que ela levou quase 50 golpes no rosto. "Mais de sete minutos de enforcamento não foram sequer suscitados no laudo necroscópico", lamentou. Para o defensor, há "uma clara intenção de se descredibilizar a vítima assassinada".

Relembre o caso



Helen Vitai morreu após ser agredida durante uma briga no dia 3 de agosto. Ela estava em evento gratuito com bandas de punk no bairro da Lapa, em São Paulo.

Câmeras de segurança registraram Helen sendo brutalmente agredida. As agressões ocorreram na rua Guaicurus, perto do centro cultural onde o show tinha acontecido. Nas imagens, é possível ver a mulher apanhando por minutos até ficar desacordada.

Helen Vitai, de 43 anos, morreu após ser agredida Imagem: Reprodução/Redes sociais

Vídeo também mostra Graciella dando socos e chutes na vítima. Enquanto isso, André afasta mais de uma vez pessoas que tentavam intervir na briga.

Minutos depois, a terceira envolvida no crime, identificada como Katyuscha, chuta a cabeça da vítima, já imobilizada no chão. As agressões duram mais de oito minutos e duas mulheres tentam ajudar Helen, caída no chão, sem sucesso. Em seguida, ela permanece sozinha por alguns minutos, até que recebe água de uma pessoa que passava pelo local.

Guardas civis tentaram reanimar Helen com massagem cardíaca mais de meia hora após ela desmaiar. O Samu foi acionado e levou a mulher à UPA da Lapa, mas ela não resistiu.