Motta diz que isenção do IR pode ser votada na próxima semana na Câmara

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira que a proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil será pautada para votação no plenário da Casa possivelmente na próxima semana.

Durante evento promovido pelo BTG Pactual, em São Paulo, Motta afirmou que o objetivo é alcançar uma posição sobre a data de votação ainda esta semana.

Motta pontuou ainda que o relatório do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) sobre o tema é "equilibrado" e afirmou que a isenção de IR para quem ganha até R$5 mil, sem que haja medidas para compensar a perda de arrecadação, seria "negativo".

(Reportagem de Eduardo Simões)