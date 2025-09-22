Topo

Motta aguarda texto para prever votação e diz que relator da MP do IOF está aberto a mudanças

22/09/2025 13h30

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou acreditar que o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), relator da medida provisória que contém alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), esteja aberto a negociar mudanças no texto para viabilizar uma aprovação. Motta disse, no entanto, que aguardará a conclusão do relatório para dar opinião sobre pontos da proposta e uma previsão de votação.

"O que tenho percebido do relator é que ele está disposto a fazer algumas mudanças, em acordo com o governo e com o Ministério da Fazenda, para viabilizar aprovação de seu relatório. Porém, ele ainda não apresentou no colégio de líderes. Tive conversa informal com Zarattini. Temos que aguardar o que ele trará de novidades", declarou o presidente da Câmara, durante a conferência Macro Day, realizada pelo banco BTG Pactual, nesta segunda-feira, 22, em São Paulo.

A MP ainda está em comissão especial e prevê alternativas para compensar a alta do IOF.

Segundo Motta, Zarattini está "sensível" aos impactos do texto e tem conversado com diferentes setores econômicos.

Há algumas semanas, Zarattini já adiantou algumas modificações, como retirar do texto a tributação de debêntures incentivadas.

