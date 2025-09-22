Topo

Notícias

Moraes diz que sanções dos EUA contra sua esposa são ilegais

22/09/2025 15h40

Sanções

Em julho deste ano, Moraes também foi alvo de sanções dos Estados Unidos. O ministro atua como relator das ações penais da trama golpista no Supremo, que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro - aliado político de Donald Trump. 

A lei prevê o bloqueio de contas bancárias, ativos e aplicações financeiras nos Estados Unidos, a proibição de transações com empresas americanas que estão no Brasil, além do impedimento de entrada no país.

Apesar das sanções, a medida teve impacto reduzido. Moraes não tem bens nem contas em bancos sediados naquele país. O ministro também não tem o costume de viajar para os Estados Unidos.

Além de Moraes, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso também foram alvo de sanções e tiveram os vistos de viagem suspensos pelo governo de Donald Trump. 

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sem provas, Trump associa autismo ao uso de Tylenol e vacinas

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

Europa registra mais de 62.700 mortes relacionadas ao calor em 2024, diz pesquisa

Correção: Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde

Ousmane Dembélé, do PSG, conquista sua primeira Bola de Ouro

Gleisi reage após sanções dos EUA à mulher de Moraes: 'Conspiração contra o Brasil'

Gilmar Mendes elogia atos contra anistia e PEC da Blindagem: 'Força do povo brasileiro'

Chanceler saudita insta todos os países a reconhecerem Estado da Palestina

Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro pela terceira vez

Lula defende Palestina e diz que 'nada justifica usar fome como arma'

Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro