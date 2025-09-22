Topo

Moraes diz que imposição de sanção à sua esposa pelos EUA "violenta Direito Internacional e soberania do Brasil"

22/09/2025 15h11

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse em nota divulgada nesta segunda-feira que a imposição pelo governo dos Estados Unidos de sanções à sua esposa por meio da Lei Magnitsky "violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do Judiciário".

Pouco antes, também em nota, o Supremo disse lamentar e considerar injusta a imposição de sanções pelos EUA à esposa de Moraes.

"Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos: estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total publicidade", disse o Supremo.

Mais cedo, o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, impôs sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, sob a Lei Magnitsky.

Moraes, que já havia sido sancionado sob a Lei Magnitsky pelo governo Trump, é relator do processo no STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado no qual ele foi condenado neste mês a 27 anos de prisão. Seus advogados disseram que recorrerão da condenação, embora juristas digam que suas chances de sucesso são remotas.

(Reportagem adicional de Eduardo Simões)

