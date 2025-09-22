Topo

Notícias

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

22/09/2025 18h00

Os moradores que bloqueavam desde a semana passada o acesso a Machu Picchu, no sudeste do Peru, suspenderam o protesto após chegar a um acordo para o transporte terrestre dos turistas até a famosa cidadela inca, informou a Defensoria do Povo nesta segunda-feira (22).

Declarado Patrimônio da Humanidade desde 1983, as visitas ao sítio arqueológico foram afetadas de maneira intermitente desde 14 de setembro.

Comunidades rurais interromperam a rota ferroviária com pedras e troncos para exigir a saída de uma empresa privada de ônibus, cuja concessão de 30 anos terminou em 4 de setembro.

Uma nova empresa de origem local deveria assumir a partir dessa data o transporte dos turistas desde a estação de trem até Machu Picchu.

Após uma trégua de 72 horas que começou na quarta-feira, as duas empresas chegaram a um acordo por iniciativa do governo.

"A greve já foi suspensa. Os moradores se reuniram na sede da PCM (Presidência do Conselho de Ministros) em Lima, onde chegaram a vários acordos", disse à AFP Óscar Luque, representante da Defensoria do Povo.

Segundo Luque, o principal ponto do documento firmado prevê que as empresas Consettur Machupicchu e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy, pertencentes às comunidades, concordaram em prestar o serviço de transporte de maneira conjunta "por quatro meses", período em que será realizada uma nova licitação.

Pelo menos 2.300 turistas, entre peruanos e estrangeiros, foram evacuados ou saíram por conta própria entre terça e quarta-feira passada devido aos protestos que resultaram em confrontos com a polícia, deixando 14 agentes feridos, segundo balanço oficial.

Ao sítio arqueológico, o principal atrativo turístico do Peru, ingressam por dia cerca de 4.500 visitantes em média, de acordo com o Ministério de Comércio Exterior e Turismo.

Nesta segunda-feira "tudo está normal em Machu Picchu", destacou Luque.

cm/vel/db/lm/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Messias, Levi, juízes: quem perdeu visto e é alvo da sanção de Trump

CPMI sugere prisão de homem apontado como sócio do 'Careca do INSS'

Wall Street volta a bater recordes, impulsionada por setor tecnológico

Programa de Jimmy Kimmel voltará ao ar na 3ª feira nos EUA

Policial preso por morte de jovem forçado a beber lança-perfume é demitido

Autoridade Palestina diz que reconhecimento de Estado pela França é uma decisão "histórica e valente"

Justiça manda PL responder se ainda paga salário de R$ 42 mil a Bolsonaro

FDA emitirá aviso a médicos sobre risco do paracetamol durante a gravidez, diz Kennedy Jr

Empresário apontado como intermediário do 'Careca do INSS' diz que eles não eram sócios

Trump liga uso de Tylenol por grávidas a autismo: o que os estudos mostram?

Petróleo fecha sem grandes mudanças, entre sanções e aumento da produção