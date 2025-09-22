Minério de ferro sobe conforme maior demanda por materiais de construção eleva produção de aço

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro avançaram nesta segunda-feira, com o aumento da produção de aço em alto-forno em meio à crescente demanda por materiais de construção antes dos feriados do Dia Nacional da China.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 0,37%, para 808,5 iuanes (US$113,65) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura ficou estável em US$105,7 a tonelada.

A produção entre os produtores chineses de aço de alto-forno continuou a crescer na semana encerrada em 18 de setembro, subindo 0,2 ponto percentual para 90,4%, em grande parte devido à retomada das operações no norte da China, de acordo com a consultoria Mysteel.

A produção combinada de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, também cresceu 0,2% em relação à semana anterior, para 2,41 milhões de toneladas por dia.

A demanda por materiais de construção está aumentando, apoiada pelas reduções contínuas de estoques e pelo aumento da reposição de estoques no downstream antes dos feriados do Dia Nacional da China, disse a corretora Hexun Futures.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China caíram 0,42% em relação à semana anterior, para cerca de 132 milhões de toneladas em 19 de setembro, de acordo com dados da Steelhome.

A China manteve inalteradas as taxas de empréstimo de referência pelo quarto mês consecutivo em setembro, apesar dos sinais de desaceleração interna.

A produção global de aço bruto ficou em 150,1 milhões de toneladas em julho, uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior, com a produção chinesa 4% menor, em 79,7 milhões de toneladas, de acordo com dados da World Steel Association.

As importações de carvão da China subiram para um recorde de oito meses em agosto, apoiadas por preços domésticos mais altos. Entretanto, os volumes permaneceram 7% menores do que no ano anterior, devido à fraca demanda e à maior oferta doméstica.

