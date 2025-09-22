Esquerda volta a mobilizar o país e milhares vão às ruas contra Blindagem

As aprovações da PEC da Blindagem e do requerimento de urgência do projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro foram o estopim para a esquerda mobilizar novamente a população, que tomou as ruas de todo o país ontem em protestos. Milhares de pessoas e de artistas participaram de atos em 23 capitais. No Rio de Janeiro, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Paulinho da Viola se apresentaram entre gritos de "sem anistia" para cerca de 41,8 mil pessoas, segundo levantamento do Cebrap e da USP. Em São Paulo, o ato reuniu 42,4 mil pessoas de acordo com o mesmo levantamento. Analistas políticos avaliaram que os atos mostraram que a esquerda ainda é capaz de mobilizar a população e que a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de aprovar a PEC e a urgência da anistia foi 'um tiro que saiu pela culatra'. Em João Pessoa, na Paraíba, seu estado natal, os manifestantes gritaram "Fora, Hugo Motta". Veja como foram os protestos nos outros estados.

Chico, Caetano e Gil voltam a marchar juntos em ato político no RJ. Os três artistas que subiram ontem em um carro de som na manifestação na praia de Copacabana, caminharam lado a lado pela Cinelândia no dia 28 de junho de 1968, na Passeata dos Cem Mil, a maior mobilização de rua contra a ditadura militar feita no país. Passados 57 anos, eles se reuniram ontem novamente em um ato popular, e foram as estrelas da manifestação contra a PEC da Blindagem e a urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Caetano foi o condutor do ato —e Paula Lavigne, sua mulher, uma das organizadoras. Veja quem mais se apresentou.

Canadá, Austrália, Portugal e Reino Unido reconhecem Estado Palestino. Em decisões históricas e em pronunciamentos separados, os quatro países oficializaram ontem o reconhecimento do Estado da Palestino, antecipando-se ao grupo de nações que deverá fazer o mesmo esta semana na Conferência de Alto Nível sobre Palestina, que ocorrerá de forma paralela à Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York. O Reino Unido e o Canadá foram os primeiros países do G7, grupo que reúne algumas das principais economias do mundo, a reconhecer a Palestina. O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, criticou as decisões. "Tenho uma mensagem clara para aqueles líderes que reconhecem um Estado palestino após o horrível massacre de 7 de outubro: vocês estão dando uma enorme recompensa ao terrorismo". E continuou: "Isso não vai acontecer. Um Estado palestino não será estabelecido a oeste do rio Jordão". Ao todo, mais de 140 países reconhecem o Estado palestino, incluindo o Brasil, que tomou essa decisão em 2010. Saiba mais.

Lula e Trump estarão juntos pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula viajou ontem para Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É a primeira visita dele aos Estados Unidos após o Brasil sofrer sanções econômicas do governo de Donald Trump. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura do Debate Geral, que ocorre amanhã, e a expectativa é em torno do teor do discurso e Lula, que deve repercutir as pressões que o Brasil vem sofrendo por conta do julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Não há previsão de que Lula e Trump se encontrarem, mas o presidente brasileiro participará de uma série de outras reuniões, como a conferência sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita, um encontro sobre o clima e outro em defesa da Democracia, que vai reunir líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo e para o qual Donald Trump não foi convidado.

Governo deve ter comitiva reduzida em Nova York. O Palácio do Planalto autorizou, até a última sexta-feira, a viagem de 58 pessoas para representar o Brasil, bem menos que no ano passado, quando foram mais de 160. O número ainda é subestimado, e há funcionários cujos nomes não são divulgados, como os da área de segurança e a equipe médica do presidente. Lula embarcou ontem ao lado dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Camilo Santana (Educação), Márcia Lopes (Mulheres) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), além do assessor especial da Presidência, Celso Amorim, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu de participar devido a limitações impostas pelo governo Trump à sua circulação na cidade, e Fernando Haddad, da Fazenda, também decidiu que não irá. Leia mais.

Funeral de Charlie Kirk reúne mais de 90 mil pessoas e vira palanque para Trump. Em um evento considerado de segurança máxima pelo governo dos Estados Unidos, mais de 90 mil pessoas lotaram um estádio no Arizona ontem para a cerimônia fúnebre do influenciador trumpista, assassinado no último dia 10. O presidente Donald Trump esteve presente e chamou o Kirk de mártir e de "maior evangelista da liberdade na América". A cerimônia uniu religião e exaltação do movimento Maga ("Make América Great Again", slogan de Trump), e o presidente afirmou que os radicais e seus aliados na mídia tentaram silenciar Charlie, voltando a dar conotação política ao assassinato. O discurso do presidente destoou dos demais, que elogiaram o influenciador, e enalteceu o próprio governo. Trump afirmou que os EUA hoje "estão muito melhor que um ano atrás", disse que hoje fará um anúncio que é uma "resposta para [a causa do] autismo", e ainda citou o tarifaço imposto por seu governo a vários países.