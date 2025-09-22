Mercados argentinos disparam após promessa de apoio dos EUA

Por Rodrigo Campos

NOVA YORK (Reuters) - Os ativos financeiros argentinos tinham forte alta nesta segunda-feira, com as ações negociadas nos EUA subindo mais de 10%, os títulos internacionais em dólar subindo mais de 6 centavos e o peso se recuperando depois que Washington disse que "todas as opções estão na mesa" para os EUA apoiarem o governo argentino.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que linhas de swap, compras diretas de moeda e compras de dívida pública denominada em dólares norte-americanos poderiam ser usadas para apoiar a Argentina, que ele rotulou como um "aliado sistêmico importante dos EUA na América Latina". Bessent acrescentou que o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirão na terça-feira.

Mais cedo, o governo argentino anunciou que removerá temporariamente os impostos de exportação sobre todos os grãos, em medida que valerá até o fim de outubro, prazo que abarcará uma eleição importante de meio de mandato em 26 de outubro.

Os mercados argentinos caíram drasticamente nas últimas semanas, com os títulos internacionais caindo mais de 20% no ano e o peso pressionando contra o limite mais fraco de uma banda estabelecida meses atrás, à medida que alegações de corrupção dentro do círculo do presidente Javier Milei e uma derrota maior do que a esperada em uma eleição local em Buenos Aires desencadearam preocupações sobre a capacidade de Milei de remodelar a economia.

"Os ativos da Argentina estavam precisando desesperadamente de um disjuntor -- e acabaram de receber um", disse Alejo Czerwonko, CIO para mercados emergentes nas Américas do UBS. "A intervenção de Bessent tem um peso enorme nessa conjuntura frágil. Ela oferece ao governo Milei uma janela crítica para se reorientar antes das eleições de outubro."

Um resultado político favorável na eleição de outubro contribuiria muito para conter a ansiedade dos investidores provocada pela votação na Província de Buenos Aires no início do mês, acrescentou Czerwonko.

Um índice de ações argentinas negociadas nas bolsas de valores dos EUA saltou quase 12% e o título 2046 subiu 6,7 centavos, a 53,85 centavos de dólar, segundo dados da MarketAxess. O peso se fortaleceu 2%, a 1,446 por dólar, depois que o banco central argentino queimou na semana passada mais de US$ 1 bilhão em reservas para defendê-lo.

Apesar da recuperação dos eurobônus, os rendimentos ainda estavam relativamente altos, entre 16% e 26%, em todos os vencimentos. Os investidores ainda estavam concentrados na disposição de Milei de mudar de rumo, que foi testada tanto nas ruas quanto nos mercados.

"Dependendo do escopo e da natureza, um apoio financeiro dos EUA, combinado com as medidas fiscais de exportação anunciadas nesta manhã, poderia ajudar a Milei a administrar de forma mais eficaz a atual estrutura cambial até o dia 26", disse Kathryn Exum, codiretora de pesquisa soberana da Gramercy Funds Management.

Isso poderia reduzir a taxa de queima de reservas preciosas pelas autoridades, que, nos níveis atuais, é insustentável, acrescentou Exum.

"A disposição e a capacidade do governo de ajustar rapidamente a política após a votação de outubro determinarão a trajetória dos preços dos títulos e a necessidade de um exercício de gerenciamento de passivos ou acesso ao mercado em 2026."