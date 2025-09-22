Governo brasileiro repudia novas sanções dos EUA e diz que 'não se curvará'

O Itamaraty repudiou as novas sanções estabelecidas pelos Estados Unidos contra membros do governo Lula (PT) e da família do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O governo brasileiro disse ter recebido o anúncio "com profunda indignação". "Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida", afirmou o Itamaraty, por meio de nota.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky. Dessa vez, os alvos foram a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e o instituto Lex, ligado à família.

A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho. Para o Itamaraty, o recurso "representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei".

"O Brasil não se curvará a mais essa agressão", diz o órgão. "Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal."

Membros do governo também devem ser atingidos. Segundo o UOL apurou, devem perder os vistos o advogado-geral da União, Jorge Messias, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o delegado da PF Fabio Schor, responsável pelo inquérito do golpe, e os juízes Airton Vieira e Marco Antônio Vargas, que atuaram como auxiliares de Moraes.

Messias chamou a sanção de "agressão injusta". Em nota, o ministro afirmou que as medidas são "totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países".

Veja a íntegra da nota

"O governo brasileiro recebe, com profunda indignação, o anúncio, pelo governo norte-americano, da imposição da Lei Magnitsky à esposa do Ministro Alexandre de Moraes e a instituto ligado a ele. Em nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção da medida, no comunicado divulgado na manhã de hoje.

O recurso do governo Trump à Lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu, com êxito, de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. Representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, como já manifestado recentemente por um de seus co-autores, o deputado James McGovern. Em carta dirigida em agosto último aos Secretários de Estado, Marco Rubio, e do Tesouro, Scott Bessent, McGovern definiu como "vergonhoso" o recurso à Lei Magnitsky, pela Adminitração Trump, com o objetivo de "minar os esforços do Poder Judiciário brasileiro para defender as instituições democráticas e o estado de direito".

Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil não se curvará a mais essa agressão."