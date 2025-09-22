Lula comemora vendas da Embraer à Latam e diz que brasileira se firma entre maiores do mundo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, usou sua conta no X para comemorar o anúncio de que a Latam Airlines Group e suas afiliadas assinaram um acordo para aquisição de até 74 aeronaves Embraer E195-E2. "A Embraer é uma potência da engenharia nacional. Esta entrega consolida a empresa como uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo e fortalece nossa indústria e nosso setor aéreo. Mais emprego, renda e desenvolvimento para o Brasil", escreveu.

Conforme informe publicado na manhã desta segunda-feira, 22, o pedido da Latam inclui 24 entregas firmes, avaliadas em US$ 2,1 bilhões (a preço de tabela) e 50 opções de compra.

Até agora, a aérea voava apenas modelos da Boeing e da Airbus. Com o pedido, a Gol passa a ser a única entre as três principais aéreas que voam no País a não contar com aviões da Embraer na sua frota.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também comemorou em publicações em suas redes sociais. "São mais de R$ 10 bilhões de investimentos, que vão gerar mais de dois mil empregos diretos", disse Costa Filho.

Ele destacou que as aquisições fortalecem a conectividade do País na malha doméstica e com países vizinhos.

As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com potencial de incluir outras afiliadas do grupo. Segundo a companhia aérea, os pedidos fazem parte de um plano para expandir a conectividade na América do Sul.

Os E195-E2 integrarão a frota do grupo Latam, hoje composta por 362 aeronaves: 283 Airbus narrow-bodies, 3 Airbus wide-bodies em leasing de curto prazo, 56 Boeing wide-bodies e 20 cargueiros Boeing. Desde 2021, o grupo ampliou sua malha aérea de 129 para 160 destinos de passageiros - um aumento de 24%.