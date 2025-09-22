Luiz Fernando Guimarães: 'Chorei por 3 horas ao conhecer meus filhos'

Muitas pessoas ainda acreditam que a idade é uma barreira para ter filhos. Mas o ator Luiz Fernando Guimarães, que viveu essa experiência aos 70 anos, mostra que nunca é tarde para se tornar pai ou mãe. Há cinco anos, o ator e seu companheiro, Adriano, adotaram Dante e Olívia, um casal de irmãos que morava no Amazonas.

Em conversa com Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo (veja no vídeo acima), evento do UOL realizado no dia 20 de setembro, em São Paulo, Luiz Fernando disse que, antes da adoção, manteve contato com os filhos pela internet por nove meses —o mesmo tempo de uma gestação. "Ao conhecê-los pessoalmente, chorei por três horas. Foi amor à primeira vista", contou o ator.

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Questionado por Flávia se ser pai era um desejo antigo, o humorista afirmou que não. Foi algo que surgiu de repente. Ele teve um clique e sentiu que algo na sua vida precisava ser preenchido. "Estava no meu sítio com o Adriano, sentado numa cadeirinha, quando falei: está faltando alguma coisa aqui", relembra, ao contar que ele e o marido começaram a procurar orfanatos durante a pandemia.

Transformação na maturidade

Luiz Fernando GuimarÃ£es e FlÃ¡via Alessandra no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Em plena maturidade, os irmãos Dante e Olívia fizeram com que Luiz Fernando passasse a enxergar a vida de uma nova forma: "Olho a minha vida com irreverência, otimismo e positividade, aprendi isso com os meus filhos".

Segundo Luiz, o casal de filhos está em uma fase em que querem mostrar independência e que os amigos são muito importantes, mas ele sabe de sua influência como pai: "Sou um bom exemplo, uma pessoa de bem com a vida, saudável, faço o que gosto e sou um cara supersincero".

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Essa autoconfiança, porém, precisou de um longo tempo para ser construída. O humorista diz que demorou a vida inteira para reconhecer que era uma pessoa interessante e inteligente. "Achava o contrário, que eu não era nada disso. Isso é uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos e se chama maturidade. E vou falar, ninguém te ensina".

Questionado por Flávia Alessandra se a relação com o marido mudou após a chegada dos filhos, Luiz afirma que não. "Continua a mesma. Às vezes chata, às vezes boa, a gente briga, discorda, mas foi assim desde o início", comenta ao se referir ao marido como companheiro de vida.

Todo o tempo da minha vida eu celebro

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Aos 75 anos e com um estilo de vida saudável, Luiz diz que sempre gostou de treinar e que ter uma boa alimentação não é um sacrifício, porque criou uma disciplina.

Ele também possui o hábito de escrever antes de dormir. "Sabe o dia inteiro que você leva para a cama? Parece que você joga no papel aquela responsabilidade, tira de você."

Segundo Luiz Fernando Guimarães, cultivar as amizades é importante para a sua saúde mental e espiritual. "Todo o tempo da minha vida eu celebro. Celebro o trabalho e as conquistas."

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Durante o bate-papo, o ator falou sobre os maiores aprendizados que vieram com a maturidade.

A vida é feita de tropeços e levantadas. Acho que se não tiver tropeços não tem graça. A vida não é uma coisa uniforme, tem buracos. Saber viver é saber lidar com isso e não se desesperar Luiz Fernando Guimarães, ator e humorista

Assista à entrevista completa de Luiz Fernando Guimarães no vídeo que está no início desta reportagem.

