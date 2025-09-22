Topo

Luis Enrique, do PSG, ganha Troféu Cruyff de melhor técnico

22/09/2025 16h43

O técnico espanhol Luis Enrique, que conquistou a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, recebeu nesta segunda-feira (22) o Troféu Johan Cruyff de melhor treinador da temporada 2024-2025. 

O asturiano, que já havia sido eleito o melhor técnico do mundo em janeiro de 2016, quando comandava o Barcelona, não pôde comparecer ao Teatro Châtelet, em Paris, já que comandou sua equipe em uma partida da Ligue 1 no Vélodrome contra o Olympique de Marselha, no mesmo horário da cerimônia. 

Em sua segunda temporada em Paris, 'Lucho' conquistou o Campeonato Francês, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa, a Supercopa da França e a Copa da França.

Luis Enrique, de 55 anos, enviou uma mensagem de agradecimento em vídeo, posando ao lado do troféu. "Gostaria de agradecer (ao presidente do PSG) Nasser Al-Khelaïfi e, acima de tudo, (ao consultor esportivo) Luis Campos", disse. "O mais importante é o reconhecimento da torcida". 

Na categoria feminina, o Troféu Cruyff foi para a holandesa Sarina Wiegman, campeã europeia pela Inglaterra após derrotar a Espanha na final da Eurocopa Feminina de 2025.

