Topo

Notícias

Ninguém acerta Lotomania e prêmio sobe para R$ 6,7 milhões; veja números

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

22/09/2025 20h10Atualizada em 22/09/2025 20h49

Ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas hoje no concurso 2826 da Lotomania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 09-10-15-16-17-24-25-26-31-32-41-42-45-48-71-72-79-84-87-95.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 48 milhões; confira dezenas sorteadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 163 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 27 milhões;veja números e time

O próximo concurso será realizado na quarta, com prêmio estimado de R$ 6,7 milhões.

Houve duas apostas vencedoras com 19 números; cada uma ganhou R$ 129.819,04.

81 apostas fizeram 18 acertos, com prêmio de R$ 2.003,38.

Houve 504 apostas vencedoras com 17 dezenas. Cada uma recebe R$ 321,97.

3.224 jogos vencedores fizeram 16 acertos e ganham R$ 50,33.

14.130 apostas vencedoras acertaram 15 números, com prêmio de R$ 11,48.

Lotomania: Como faço para participar do próximo sorteio?

Basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h (horário de Brasília).

Quanto custa a aposta?

Na Lotomania, diferentemente de outras modalidades da Caixa, só existe uma possibilidade da aposta, com 50 números. O preço único é de R$ 3.

Lotomania: quais são as chances de ganhar?

A chance de levar o principal prêmio, que precisa de 20 acertos, é uma em 11.372.635. Na faixa dos 19 números, a chance é uma em 352.551. Ficar sem acertar nada é tão provável quanto acertar as 20 dezenas: uma chance em 11.372.635.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump relaciona autismo ao Tylenol e a vacinas, alegações que não são respaldadas pela ciência

Enel atribui falta de luz em SP a chuva e ventos; 400 mil estão sem energia

Nos EUA, Lula defende STF contra Trump: 'Nosso sistema de Justiça é livre'

Apostas de PE e SP acertam Lotofácil e ganham R$ 517 mil; veja dezenas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 11,8 milhões; veja dezenas sorteadas

Trump desaconselha mulheres grávidas a tomar paracetamol e associa fármaco ao autismo

Ninguém acerta Lotomania e prêmio sobe para R$ 6,7 milhões; veja números

Quina acumula e prêmio chega a R$ 4,5 milhões; confira dezenas sorteadas

Bia Haddad anuncia final antecipada da temporada 2025

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

'Rainha da cavalgada' achada morta no CE não sofreu abuso, aponta laudo