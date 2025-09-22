Topo

Limite para a dívida tem de preservar gestão fiscal e política monetária

Senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) - Edilson Rodrigues - 21.dez.2023/Agência Senado
Colunista do UOL

22/09/2025 13h42

O Presidente da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal, senador Renan Calheiros, propõe regulamentar o artigo 52 da Constituição Federal, que determina a limitação da dívida pública.

Em 2015, na condição de presidente do Senado Federal, o Senador Renan já havia abraçado uma iniciativa correlata, da lavra do então senador José Serra. Inseriu-a na chamada Agenda Brasil, da qual também fez parte a boa iniciativa de criação da Instituição Fiscal Independente (IFI).

O resgate dessa proposta de contenção da dívida pública deve ser louvado.

A seguir, retomo alguns elementos da história recente para, então, sugerir as melhorias que, a meu ver, seriam necessárias para viabilizar a aprovação do Projeto de Resolução do Senado nº 8/2025, em benefício da responsabilidade fiscal. O projeto está na pauta da CAE para ser apreciado na reunião desta terça-feira (22 de setembro).

O economista José Serra, logo que assumiu mandato como Senador da República por São Paulo, em 2015, solicitou o desarquivamento do Projeto de Resolução do Senado que tratava de regulamentar o artigo 52 da Constituição. A saber, no seu inciso VI, ele determina que o Senado fixe limites para a dívida consolidada a partir de proposta do Presidente da República.

Em 2001, Fernando Henrique Cardoso havia encaminhado Mensagem Presidencial ao Senado com esse propósito. A limitação da dívida dos governos subnacionais foi aprovada, como se sabe.
No caso da União, contudo, o projeto foi empurrado com a barriga, na ausência de consenso. Foi essa proposta, justamente, que o Senador Serra solicitou que se desarquivasse em 2015. A partir dela, propôs uma alternativa moderna, baseada em um limite tendencial para a dívida pública.

À época, pude participar, como assessor do Gabinete de Serra, das discussões e da elaboração da proposta, ao lado de outros especialistas acionados por ele. Realizamos uma série de reuniões com as equipes técnicas do Tesouro Nacional e do Banco Central. O Senador, pessoalmente, participou de diversas discussões com o Ministério da Fazenda e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Especialistas convidados foram ouvidos em audiências públicas.

O texto foi aprimorado e chegou-se a um desenho recheado de saídas sofisticadas para todos os problemas encontrados nos diálogos institucionais mencionados.

Não custa lembrar que a gestão cotidiana da dívida mobiliária (títulos públicos) e da política monetária são tarefas extremamente técnicas. Mexer nas engrenagens desse relógio suíço demanda cautela e precisão.

O limite proposto, à época, era, na verdade, uma trajetória estimada (e não um valor solto). Já se sabia (como agora) que a dívida/PIB cresceria, por alguns anos, para, só depois - desde que na presença de medidas de ajuste fiscal à altura -, estabilizar e passar a diminuir.

Assim, o projeto continha um período de "waiver", como se diz, durante o qual a dívida cresceria. Esse ponto é fundamental. Não adianta, por exemplo, determinar que a dívida bruta não supere certo patamar, por exemplo, de 80% do PIB, se todas as projeções, do governo e do mercado, já indicam que ela superará, por alguns anos, esse patamar. Mesmo na presença de medidas fiscalistas, ações de ajuste fiscal ousadas etc., a dívida ainda cresceria por alguns anos.

Seria, portanto, pouco produtivo estabelecer um limite numérico impossível de ser observado de imediato. A paralisação de operações de financiamento de compromissos já assumidos pelo governo, a desarrumação da política monetária e a incerteza imposta por esse quadro piorariam a situação fiscal do país.

A propósito, as operações compromissadas precisam ser blindadas, de modo a evitar problemas para o Banco Central na gestão diária de liquidez e na tarefa de garantir o cumprimento das metas fixadas para a taxa básica de juros. O colchão de liquidez do Tesouro Nacional, reserva a garantir caixa suficiente para momentos de crise e turbulência, também deve ser preservado.

O artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a saber, prevê exceções à regra geral do limite para a dívida pública. Para ter claro, a LRF antecipou-se à regulamentação do limite constitucional e trouxe, mesmo antes do envio da referida Mensagem Presidencial, no Governo FHC, um arcabouço para dar conta de recepcionar o tal limite.

No entanto, ela é incompleta. Não garante, por si só, a possibilidade de emissão de títulos públicos para formação do colchão de liquidez. Em situações de descumprimento do limite eventualmente estipulado pelo Senado, o Tesouro estaria de mãos atadas, podendo apenas emitir para refinanciar a dívida vincenda.

Também não prevê que o Banco Central possa preservar suas funções de controle de liquidez e execução da política monetária, o que se dá, mormente, por meio de títulos públicos fornecidos à autoridade monetária pelo Tesouro.

É assim que a Proposta Serra acabou contemplando soluções para esses problemas. Tornou-se, na sua última versão, uma iniciativa bastante avançada, para a época, em termos de regra fiscal. Tivesse sido aprovado, o limite de dívida estaria funcionando como espécie de regra guarda-chuva para estimular o ajuste fiscal, seja por meio da contenção do crescimento do gasto público seja pela elevação da receita tributária.

O ganho de controle e de transparência seriam resultados tão importantes quanto esse estímulo ao ajuste fiscal permanente. Seria possível acompanhar, monitorar e cobrar as autoridades competentes - Tesouro, Banco Central, Ministérios, Parlamento, diversos setores do Poder Executivo, Judiciário etc. - a respeito do peso de suas ações sobre o endividamento do país.

O que se espera, portanto, é um aprimoramento do texto do Projeto de Resolução do Senado pautado para a reunião de amanhã, na CAE, no sentido de viabilizar a boa ideia de limitar a dívida da União, como determina a Constituição Cidadã. A Proposta Serra, de 2015, é um bom começo. Ouvir o Tesouro e o Banco Central é essencial.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

