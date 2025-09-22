Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe

Os líderes da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia e María Corina Machado anunciaram, nesta segunda-feira (22), o seu apoio ao destacamento militar dos Estados Unidos no Caribe que o governo de Nicolás Maduro considerou como "ameaça".

"O cerco antinarcóticos do mar do Caribe liderado pelos Estados Unidos (...) constitui uma medida necessária para o desmantelamento da estrutura criminosa que ainda se ergue como único obstáculo para o restabelecimento da soberania popular na Venezuela", afirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais o ex-candidato presidencial González Urrutia, que denunciou fraude após a reeleição de Maduro em 2024.

