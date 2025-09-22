Topo

Notícias

Líder da Igreja da Unificação é detida na Coreia do Sul

22/09/2025 23h59

A líder da Igreja da Unificação foi detida nesta terça-feira (23, data local) na Coreia do Sul por denúncias de suborno ligadas a uma ex-primeira-dama, incluindo presentes de luxo, informaram os promotores do caso. 

"A Corte do Distrito Central de Seul emitiu a ordem [de prisão] ao considerar que existe risco de manipulação de provas", disse a Promotoria em comunicado.

Han Hak Ja, de 82 anos, foi interrogada na segunda-feira por seu suposto papel no suborno da ex-primeira-dama Kim Keon Hee e de um legislador, e a Promotoria pediu sua prisão no dia seguinte.

Depois de emitida a ordem, Han foi transferida ao Centro de Detenção de Seul.

A Igreja da Unificação foi fundada em 1954 pelo falecido esposo de Han, Moon Sun Myung, e tem sido foco de controvérsia em vários países, inclusive na América Latina.

O reverendo Moon afirmava ser um enviado divino para completar a missão de Jesus Cristo e a igreja tem uma cultura de culto. Seus seguidores são chamados desdenhosamente de "moonies".

A igreja tem negócios em uma ampla gama de setores, como imprensa, turismo e distribuição de alimentos.

"Aceitamos humildemente a decisão da corte", indicou a igreja em comunicado.

"Vamos cooperar sinceramente com a investigação em curso e os procedimentos do julgamento para estabelecer a verdade, e faremos o possível para aproveitar esta oportunidade para restabelecer a confiança em nossa igreja", acrescentou.

"Nós nos desculpamos profundamente por causar preocupação."

Han assumiu o comando da organização após a morte do reverendo Moon em 2012.

Ela é acusada de ordenar o envio a Kim Keon Hee, em 2022, de presentes de luxo, incluindo uma bolsa de grife e um colar de diamantes, para obter favores de seu esposo, Yoon Suk Yeol, que naquele ano assumiu a presidência da Coreia do Sul.

A ex-primeira-dama foi presa e denunciada pelos crimes de suborno e manipulação do mercado de ações. Seu esposo também está detido e enfrenta um julgamento por sua declaração fracassada de lei marcial em dezembro.

Han Hak Ja também é acusada de subornar um legislador com 100 milhões de wons (R$ 383.800).

bur-kjk/rsc/mas/cjc/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Líder da Igreja da Unificação é detida na Coreia do Sul

Juíza libera novo exame para saber causa da morte de mulher após festa punk

China vira foco de minicúpula do clima em NY por novo plano para reduzir emissões

Chuva destrói centro judaico em Higienópolis: 'Parecia tsunami'

Nota média de alunos de Medicina no Enem cai; veja quanto

Motta avalia que Lula 'vem com força' em 2026 e vê direita ainda 'desorganizada'

Chuva e ventania destroem fábrica da Toyota no interior de São Paulo

Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA

Bill Gates promete US$912 mis para luta global contra doenças e pede que os governos aumentem ajuda

Trump assina decreto visando o movimento Antifa como uma "organização terrorista"

Disney diz que Kimmel voltará ao ar na terça-feira, seis dias após suspensão