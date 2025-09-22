Leilão do Tecon 10 será entre 15 e 18 de dezembro, afirma ministro Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o leilão do Tecon 10, novo terminal de contêineres do Porto de Santos, será realizado em data na janela entre os dias 15 e 18 de dezembro. Durante apresentação em evento do banco BTG Pactual, em São Paulo, o ministro voltou a dizer que defende que a competição tenha o maior número possível de participantes, desde que não haja concentração de mercado.

"Estamos aguardando o TCU. Defendo a democratização, desde que não haja a concentração de mercado, prejudicando as operações do porto", afirmou Costa Filho.

Para o ministro, faltava "coragem política" para dar andamento ao projeto, que já é debatido há mais de uma década.

O volume de outras ofertas na carteira de concessões da pasta foi destacado por Costa Filho em fala direcionada aos investidores, público-alvo do evento.

"Nunca estive tão confiante com o momento que estamos vivendo", afirmou o ministro, que pediu para que avaliações sejam feitas sem viés político.