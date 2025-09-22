Latam faz pedido firme para Embraer de 24 aviões E195-E2 e 50 opções de compra

SÃO PAULO (Reuters) -A Latam Airlines fechou acordo com Embraer para a aquisição de até 74 aeronaves E195-E2 em meio a planos para expandir a conectividade na América do Sul, conforme comunicado da fabricante de aviões.

O pedido anunciado pela Latam nesta segunda-feira é um dos raros acertados pela fabricante brasileira nos últimos anos a envolver uma companhia aérea no Brasil e acontece em meio à crise crônica de atrasos na entrega de aeronaves pelas fabricantes maiores Boeing e Airbus.

A encomenda firme das 24 aeronaves está avaliada em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões.

O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo.

O último pedido de aeronaves E2, a geração atual de jatos comerciais da Embraer, no Brasil foi feito pela companhia aérea Azul, a única a voar com esse modelo no país, em 2018.

A encomenda veio depois que a Embraer anunciou pedido de 50 jatos, também de E195-E2, da norte-americana Avelo Airlines, há alguns dias, um negócio avaliado em US$4,4 bilhões.

Até agora, a Latam não operava aviões da Embraer. A frota da empresa é formada por 286 jatos Airbus, 56 Boeing e 20 cargueiros da fabricante norte-americana, segundo a Embraer.

A fabricante brasileira afirmou que, com a encomenda, a Latam poderá "adicionar até 35 novos destinos aos 160 já existentes" na América do Sul, onde o maior mercado é o Brasil.

