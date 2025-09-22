Topo

Notícias

Latam faz pedido firme para Embraer de 24 aviões E195-E2 e 50 opções de compra

22/09/2025 08h45

SÃO PAULO (Reuters) -A Latam Airlines fechou acordo com Embraer para a aquisição de até 74 aeronaves E195-E2 em meio a planos para expandir a conectividade na América do Sul, conforme comunicado da fabricante de aviões.

O pedido anunciado pela Latam nesta segunda-feira é um dos raros acertados pela fabricante brasileira nos últimos anos a envolver uma companhia aérea no Brasil e acontece em meio à crise crônica de atrasos na entrega de aeronaves pelas fabricantes maiores Boeing e Airbus.

A encomenda firme das 24 aeronaves está avaliada em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões.

O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo.

O último pedido de aeronaves E2, a geração atual de jatos comerciais da Embraer, no Brasil foi feito pela companhia aérea Azul, a única a voar com esse modelo no país, em 2018.

A encomenda veio depois que a Embraer anunciou pedido de 50 jatos, também de E195-E2, da norte-americana Avelo Airlines, há alguns dias, um negócio avaliado em US$4,4 bilhões.

Até agora, a Latam não operava aviões da Embraer. A frota da empresa é formada por 286 jatos Airbus, 56 Boeing e 20 cargueiros da fabricante norte-americana, segundo a Embraer.

A fabricante brasileira afirmou que, com a encomenda, a Latam poderá "adicionar até 35 novos destinos aos 160 já existentes" na América do Sul, onde o maior mercado é o Brasil.

(Por Paula Arend Laier, edição Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Centro Pompidou de Paris fecha para reformas durante cinco anos

Putin propõe prorrogação do tratado de desarmamento nuclear New Start

China reprime conteúdo online que incita hostilidade e pessimismo

Assassinato de Charles Kirk agrava polarização política nos Estados Unidos

Painel do Nepal investigará violência durante os protestos contra corrupção que mataram 74 pessoas

Putin oferece a Trump acordo temporário de controle de armas nucleares que estenderia status quo por um ano

Ataque russo em Zaporizhzhia mata três pessoas, diz governador

Trump deve aprovar acordo sobre TikTok por meio de decreto ainda nesta semana, diz WSJ

Pesquisa: brasileiro não confia na informação que recebe

Atos contra proteção a parlamentares e anistia mostram repúdio ao Congresso

País vive desafio de cumprir meta climática, apesar de extrair mais petróleo e gás