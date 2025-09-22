Justiça manda PL responder se ainda paga salário de R$ 42 mil a Bolsonaro

A Justiça Federal do Distrito Federal mandou o Partido Liberal explicar se remunera o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mesmo após a decretação de sua prisão domiciliar, no começo de agosto.

O que aconteceu

Atualmente, Bolsonaro ocupa o cargo de "presidente de honra" do PL e recebe R$ 42 mil mensais. O pedido à Justiça foi da deputada Érika Hilton (PSOL-SP), que quer a suspensão dos pagamentos do partido ao ex-presidente.

Ação diz que não houve comprovação de pagamentos ao ex-presidente a partir de agosto. Segundo o pedido, Bolsonaro estaria impedido de exercer "quaisquer atividades laborais" com a medida cautelar.

Juíza afirmou que, caso se conclua pela "percepção indevida de valores", Bolsonaro terá que fazer ressarcimento. Segundo Liviane Kelly Soares Vasconcelos, não há risco de dano irreparável, já que o ex-presidente tem outras fontes de renda além dos pagamentos feitos pelo partido — como aposentadorias do Exército e de deputado federal.

A juíza quer que o partido explique quais funções são exercidas por Bolsonaro e se os pagamentos persistem. A PGR (Procuradoria-Geral da República) foi intimada para acompanhar o caso.

Medidas cautelares contra Bolsonaro foram tomadas no inquérito que apura obstrução de Justiça, não na ação da tentativa de golpe. A suspeita é de crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, e o empresário Paulo Figueiredo foram denunciados hoje pela PGR.

O UOL tenta contato com a defesa do ex-presidente. O espaço está aberto para manifestação.