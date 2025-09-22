Topo

Notícias

Itamaraty diz que Brasil "não se curvará" a novas sanções dos EUA

22/09/2025 16h14

Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky é um mecanismo previsto na legislação norte-americana usado para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior. Entre outros pontos, a medida bloqueia bens e empresas dos alvos da sanção nos EUA, além da proibição de entrada no país.

Nesta segunda, o governo de Donald Trump impôs as sanções da Lei Magnitsky à advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, e ao instituto Lex, ligado à família do ministro. A lei já atinge Moraes desde 30 de julho. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro norte-americano. 

O anúncio ocorre 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Moraes foi o relator da ação e o presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, tem usado a Lei Magnitsky e outros expedientes em retaliação ao ministro e demais membros da Corte. 

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Genocídio e limpeza étnica: O que Lula disse sobre Israel-Palestina na ONU

Olympique de Marselha vence PSG (1-0) em clássico no Francês

Trump afirma que "não há motivos" para vacinar bebês contra hepatite B

Ministério da Agricultura cria plano Nacional de Prevenção para traça-da-maçã

Sem provas, Trump associa autismo ao uso de Tylenol e vacinas

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

Europa registra mais de 62.700 mortes relacionadas ao calor em 2024, diz pesquisa

Correção: Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde

Ousmane Dembélé, do PSG, conquista sua primeira Bola de Ouro

Gleisi reage após sanções dos EUA à mulher de Moraes: 'Conspiração contra o Brasil'

Gilmar Mendes elogia atos contra anistia e PEC da Blindagem: 'Força do povo brasileiro'