Topo

Notícias

Israel reforça presença militar durante período de férias

22/09/2025 08h48

(Reuters) - As Forças Armadas israelenses disseram nesta segunda-feira que reforçaram as unidades aéreas, terrestres e navais em todo o país durante o próximo período de férias, após uma "avaliação de várias frentes".

Soldados de combate que ainda estavam em treinamento fornecerão apoio e estarão alertas para "tarefas defensivas e ofensivas" durante o período de férias, que começa em 22 de setembro com o Ano Novo judaico e vai até meados de outubro.

Os militares se recusaram a comentar quando perguntados se essa era uma medida preventiva ou em resposta a uma ameaça específica.

Neste ano, a mídia israelense informou que as Forças Armadas encerraram sua prática de longa data de conceder licença para toda a unidade durante as férias.

A decisão foi tomada após uma investigação militar que constatou que o Hamas aproveitou a presença reduzida de tropas ao longo da fronteira de Gaza em 7 de outubro de 2023, durante um feriado judaico, para lançar seu ataque, de acordo com relatos da mídia.

(Reportagem de Jana Choukeir e Alexander Cornwell)

