Israel não participará de reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

22/09/2025 13h57

Israel não participará da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza programada para terça-feira (23) devido ao Ano Novo Judaico, declarou seu enviado à ONU.

Sendo um país diretamente afetado pelas deliberações do principal órgão de segurança da ONU, Israel foi convidado a participar do debate do Conselho sobre o conflito em Gaza, no contexto da semana de alto nível da ONU.

As tropas israelenses realizam uma importante ofensiva terrestre para controlar o maior centro urbano de Gaza.

"Desejo informar que a delegação de Israel não participará desta reunião, pois coincide com Rosh Hashaná, o Ano Novo Judaico", disse o embaixador Danny Danon em uma carta separada ao presidente rotativo do Conselho de Segurança.

"Apesar do pedido de Israel à Presidência e aos membros do Conselho para reagendar a reunião, o encontro permanece marcado para essa data, uma das mais significativas do calendário judaico", acrescentou.

Espera-se que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se dirija à Assembleia Geral da ONU na sexta-feira, em meio a uma série de reconhecimentos do Estado da Palestina por países ocidentais.

Israel denunciou com indignação essas importantes mudanças de política.

