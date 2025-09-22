Topo

Israel afirma que não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território

22/09/2025 13h31

Israel advertiu, nesta segunda-feira (22), que impedirá que a flotilha que navega pelo Mediterrâneo para entregar ajuda humanitária a Gaza rompa o bloqueio que mantém sobre o território palestino. 

"Israel não permitirá que os barcos entrem em uma zona de combates ativos nem que se viole um bloqueio naval que é legal", declarou o Ministério das Relações Exteriores israelense em um comunicado, no qual acusa o movimento islamista palestino Hamas de ter organizado esta flotilha para servir aos seus próprios interesses.

O Ministério indicou que dará permissão para que os barcos atraquem em Ascalão, de onde a ajuda poderá ser entregue a Gaza. 

"Se o desejo genuíno dos participantes da flotilha é entregar ajuda humanitária ao invés de servir ao Hamas, Israel insta os barcos a atracarem no porto esportivo de Ascalão e descarregar ali a ajuda, de onde será transferida rapidamente e de maneira coordenada à Faixa de Gaza", afirmou a chancelaria. 

A flotilha Global Sumud ("sumud" significa "resiliência" em árabe), na qual também viajam importantes defensores da causa palestina, como a ativista climática Greta Thunberg, zarpou para Gaza este mês da Tunísia, após diversos atrasos. 

Seu objetivo é "romper o bloqueio israelense" de Gaza e entregar ajuda humanitária ao território. 

Antes de sua partida, afirmou que dois de seus barcos haviam sido alvo de ataques com drones. 

Israel bloqueou duas tentativas anteriores dos ativistas de chegarem a Gaza por mar em junho e julho. 

