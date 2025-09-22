Topo

INSS de setembro: veja as datas de pagamento dos benefícios

INSS de setembro tem datas de pagamento confirmadas Imagem: Reprodução/Jornal do Concurso
do UOL

Colaboração para o UOL

22/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com rendimentos superiores ao piso nacional terão os valores creditados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de repasses. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.

Para confirmar a data exata do pagamento, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações detalhadas também estão disponíveis no portal e no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Pelo Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamento, é possível consultar dados cadastrais e utilizar outros serviços, por meio da barra de pesquisa da plataforma.

Calendário de pagamentos do INSS - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos do INSS - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

