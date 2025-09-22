INSS de setembro: veja as datas de pagamento dos benefícios
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.
O que aconteceu
Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com rendimentos superiores ao piso nacional terão os valores creditados entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de repasses. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.
Para confirmar a data exata do pagamento, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre desconsiderando o dígito após o traço. As informações detalhadas também estão disponíveis no portal e no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha do Gov.br.
Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pela Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.
Pelo Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamento, é possível consultar dados cadastrais e utilizar outros serviços, por meio da barra de pesquisa da plataforma.
Calendário de pagamentos do INSS - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de pagamentos do INSS - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10