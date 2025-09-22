Impacto da desaceleração econômica sobre arrecadação é fator de preocupação, dizem secretários de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, demonstraram preocupação, nesta segunda-feira, com possíveis efeitos negativos da desaceleração da atividade econômica sobre a arrecadação tributária.

Em entrevista coletiva para comentar projeções fiscais do governo, Durigan disse que a desaceleração está dada diante do nível elevado dos juros no país, com possível impacto sobre as receitas.

“A nossa preocupação em relação à receita é grande porque isso pode alterar as projeções que a gente vem contando, seja para este ano, seja para o próximo”, disse, ponderando que no momento não está prevista uma alteração na trajetória do Orçamento em vigor.

Para Ceron, é importante que o governo fique atento aos sinais de desaquecimento da economia e seus reflexos na arrecadação.

(Por Bernardo Caram)