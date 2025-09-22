Topo

Notícias

Ibovespa recua em pregão com tombo de Cosan; Embraer sobe

22/09/2025 10h23

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, refletindo ajustes após uma semana de recordes, com Cosan desabando mais de 20% após anúncio de aumento de capital, enquanto Embraer subia na esteira de acordo com a Latam que prevê aquisição de aviões.

Às 10h21, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,86%, a 144.615,03 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, recuava 0,67%.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Exportadores dos EUA reportam vendas de 320 mil t de milho ao Mexico

Tornado fez casa 'voar' e cair em cima de carro em Santa Catarina

Chuva e ventos em SP provocam atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto de Guarulhos

Imprensa da Europa destaca mobilização contra PEC da Blindagem e PL da Anistia: 'manifestações massivas'

Zoológico da França devolve panda doente e seu companheiro à China

Argentina elimina impostos sobre exportação de grãos até 31 de outubro

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 31,9%, afirma Sabesp

Fundos passam a apostar na alta da soja na CBOT na semana até 16 de setembro

Quem é a 'Rainha da Cavalgada', vítima de morte misteriosa no Ceará

Sob Trump, Pentágono diz que imprensa deve concordar em não divulgar informações sensíveis

O olhar de Agnieszka Holland sobre 'Kafka' entra em competição em San Sebastián