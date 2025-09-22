Ibovespa recua em pregão com tombo de Cosan; Embraer sobe

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, refletindo ajustes após uma semana de recordes, com Cosan desabando mais de 20% após anúncio de aumento de capital, enquanto Embraer subia na esteira de acordo com a Latam que prevê aquisição de aviões.

Às 10h21, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,86%, a 144.615,03 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, recuava 0,67%.

(Por Paula Arend Laier)