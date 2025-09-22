Ibovespa recua em dia de tombo de Cosan; Embraer sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, em sessão marcada pelo tombo das ações da Cosan após anúncio de capitalização bilionária com diluição expressiva da base acionária, enquanto Embraer figurou na ponta positiva após divulgar encomenda de aeronaves da Latam.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,52%, a 145.109,25 pontos, após marcar 144.117,01 pontos na mínima e 145.863,86 pontos na máxima. O volume financeiro somou R$20,6 bilhões.

Na visão do analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, além dos casos de Cosan e Embraer, a bolsa paulista refletiu ajustes, tendo como pano de fundo a alta nas taxas dos DIs e um cenário político-diplomático tenso, com sanções dos EUA ligadas à Lei Magnitsky.

"É um dia de correção técnica em que o mercado revisita ganhos recentes, numa clara demonstração de que recordes exigem sustentação real, lucro, previsibilidade e controle de risco."

A queda nesta segunda-feira ocorreu após o Ibovespa renovar topos históricos na semana passada, quando acumulou ganho de 2,5% e ultrapassou os 146 mil pontos pela primeira vez.

De acordo com o analista Nícolas Merola, da EQI Research, dado o novo patamar do Ibovespa, o caminho para novas máximas fica mais desafiador e dependente da continuidade de eventos construtivos. Mas nesta segunda-feira, acrescentou, com ruídos políticos, os ativos de risco acabaram não performando bem.

Ele chamou a atenção para novas sanções dos Estados Unidos, que atingiram Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, bem como seis autoridades de alto escalão.

Merola pontuou que os casos não afetam significativamente o mercado, pois o foco são as pessoas. "O problema é quando isso passa para instituições, é o que está todo mundo olhando. E agora? Qual vai ser o próximo passo? Esse é o temor... A pré-disposição de tomar risco fica um pouco mais difícil."

Em Wall Street, a semana começou com novos recordes, com Nvidia sob os holofotes após anunciar aporte de até US$100 bilhões na OpenAI. O S&P 500 subiu 0,44%.

DESTAQUES

- COSAN ON desabou 18,13%, perdendo R$2,5 bilhões em valor de mercado, após anunciar uma capitalização até R$10 bilhões, em uma operação que busca otimizar a estrutura de capital e fortalecer a governança do grupo, mas representará uma forte diluição para acionistas. Analistas, contudo, avaliaram que o grupo emergirá muito mais saudável do processo.

- RAÍZEN ON caiu 7,75%, tendo no radar anúncio de capitalização da Cosan, que disse que os recursos não serão usados na Raízen, joint venture entre Cosan e Shell.

- EMBRAER ON saltou 4,63%, após acordo com a Latam Airlines que envolve um pedido firme de 24 aeronaves E195-E2, avaliado em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões, e 50 opções de compra. Analistas destacaram que o pedido reforça a competitividade dos produtos da Embraer.

- PETROBRAS PN subiu 1% e PETROBRAS ON avançou 1,07%, em dia de pagamento da segunda parcela da remuneração aos acionistas referente ao balanço de 31 de março, com valor bruto de R$0,45 por ação. No exterior, o barril de petróleo sob o contrato Brent recuou 0,16%.

- RUMO ON valorizou-se 2,05%, tendo também no radar a operação da Cosan, empresa que detém cerca de 30% do capital da Rumo. De acordo com analistas do Bradesco BBI, a melhora da situação financeira no nível da Cosan reduz o risco relacionado à alocação de capital da Rumo, diante do elevado desembolso de capex esperado para os próximos anos.

- VALE ON avançou 0,14%, endossada pelo avanço dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações diurnas com alta de 0,37%.

- NATURA ON caiu 4,97%, em sessão negativa para ações de empresas sensíveis a juros, em dia de alta nas taxas dos contratos de DI. O índice de consumo da B3 perdeu 1,91%. Também na ponta negativa estavam LOJAS RENNER ON, que fechou em baixa de 3,84%, e VAMOS ON, que terminou com declínio de 3,16%.

- RD SAÚDE ON recuou 2,81%, tendo também como pano de fundo anúncio de oferta de ações pela Pague Menos, incluindo uma oferta primária base de 40 milhões de papéis e uma oferta secundária, que terá a General Atlantic como vendedora, de inicialmente 29,565 milhões de ações. A oferta será precificada em 30 de setembro. PAGUE MENOS ON, que não está no Ibovespa, cedeu 1,11%.