Motta fala em tirar da frente 'pautas tóxicas' e defende PEC da Blindagem

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que é preciso deixar de lado "pautas tóxicas" e priorizar temas que permitam a convergência entre deputados. Ele defendeu a PEC da Blindagem e a revisão de penas dos condenados por participar do 8 de Janeiro.

"Pautas tóxicas"

Agora é chegado o momento de tirar da frente pautas tóxicas, porque ninguém aguenta mais essas discussões. A câmara talvez tenha tido a semana mais difícil e desafiadora.

Decidimos que vamos tirar da frente pautas tóxicas. O Brasil tem que olhar para frente, [focar em] reforma administrativa, segurança pública, entregas à sociedade.

Hugo Motta, presidente da Câmara, durante o Macro Day 2025, evento organizado pelo BTG Pactual

Alvo de manifestações

Motta foi alvo de críticas nos maiores protestos promovidos contra a direita e o centrão dos últimos 12 anos. Em João Pessoa, capital do estado que o presidente da Câmara representa, o mote das manifestações foi uma campanha por sua não reeleição. Gritos de "Fora, Hugo Motta" foram ouvidos durante o ato em João Pessoa.

Manifestações demonstram que a democracia segue mais viva do que nunca, tivemos manifestações da direita há 15 dias. Fico feliz de ver as pessoas indo às ruas defender aquilo que acreditam.

Câmara não vai aliviar para parlamentar que cometa o crime comum, mas o mandato precisa estar protegido. Vamos aguardar a posição do Senado.